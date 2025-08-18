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Τσουκαλάς: Θέλουμε ένα κράτος που δεν θα παράγει σκάνδαλα
Πολιτική
12:09 - 18 Αυγ 2025

Τσουκαλάς: Θέλουμε ένα κράτος που δεν θα παράγει σκάνδαλα

Reporter.gr Newsroom
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Στη διάρκεια της τηλεοπτικής του παρουσίας στο ΟΡΕΝ ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς επέκρινε την κυβέρνηση για απουσία στοχευμένων μεταρρυθμίσεων και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

«Ο πλούτος που παράγεται, διανέμεται πολύ άνισα. Αυτό που βλέπουμε επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας είναι να διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες και αυτή η υποτυπώδης ανάπτυξη να μην φτάνει στις τσέπες των πολιτών» σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Επιπλέον σημείωσε ότι και «ο κόσμος του τουρισμού είναι προβληματισμένος γιατί σε κάποια μέρη υπάρχουν σημαντικές αφίξεις, αλλά οι επισκέπτες δαπανούν πολύ λιγότερα χρήματα. Και ιδίως οι Έλληνες».

«Κατέρρευσε το αφήγημα της κυβέρνησης ότι μειώνει φόρους. Γι’ αυτό και ο Πρωθυπουργός εξαγγέλλει νέο πακέτο μείωσης φόρων στη μεσαία τάξη ενόψει ΔΕΘ. Την τελευταία διετία αποδείχθηκε ότι με τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και την άρνηση αλλαγών στους φορολογικούς συντελεστές, η μικρή ονομαστική αύξηση των εισοδημάτων «φαγώθηκε» από την ακρίβεια και οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση της φορολογίας. Όταν συστημικό τραπεζικό ίδρυμα στη μελέτη του εντοπίζει ότι από τη μη τιμαριθμοποίηση βγήκαν 800 εκατομμύρια το 2024 και φέτος θα βγει 1 δισεκατομμύριο, αυτό λέγεται φορολογική αφαίμαξη της μεσαίας τάξης» πρόσθεσε.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει τη ριζική αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης ώστε να γίνεται με λογοδοσία.

«Θέλουμε ένα κράτος όπου τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης θα απορροφώνται στην έρευνα και την ανάπτυξη, και δεν θα διασπαθίζονται. Θέλουμε εξάλειψη των σκανδάλων για να μη χάνονται τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών στις τσέπες κάποιων» επισήμανε.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στάθηκε με έμφαση στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους: «μιλάμε καθαρά για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και τη θέσπιση κανόνων στη λειτουργία των funds και των servicers. Να σταματήσει η αγορά δανείων να είναι ξέφραγο αμπέλι».

«Προτείνουμε για τους συνταξιούχους κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους και παρεμβάσεις στις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας. Για τους δημοσίους υπαλλήλους άμεση χορήγηση 13ου μισθού» πρόσθεσε.

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στην ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης όπως προτείνει η ΕΕ μέσω οδηγιών, και εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

«Η έμμεση φορολογία είναι η πιο άδικη φορολογία» επισήμανε χαρακτηριστικά, ενώ για τον τομέα των εργασιακών επέμεινε στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

«Λεφτόδεντρα η κυβέρνηση βλέπει όταν πιεστεί. Εμείς θέλουμε χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, δεν παίζουμε με τη χώρα. Αλλά χρηστή διαχείριση σημαίνει, εξάλειψη σκανδάλων και να σταματήσει το πάρτι που γίνεται με τα χρήματα των πολιτών» σημείωσε απευθυνόμενος στην Εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν στο ίδιο πάνελ.

Σχετικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε τη διάσταση της επένδυσης στην πρόληψη και πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση ψάχνει πάντα κάποιον άλλον να φταίει. Άκουγα τον κ. Κεφαλογιάννη να λέει ότι είμαστε απολύτως θωρακισμένοι. Το συνδεδεμένο φαινόμενο ξηρασίας και καύσωνα καθιστά δύσκολα κατασβέσιμες τις πυρκαγιές. Η κυβέρνηση προσπάθησε επικοινωνιακά να μας πει ότι όλα είναι τέλεια. Δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια και οι υπουργοί να διαφημίσουν τους εαυτούς τους. Δεν έχετε μέτρο αλλά μεγάλη αλαζονεία».

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