Ινστιτούτο ifo: Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλός

Οι οικονομολόγοι σε όλο τον κόσμο αναμένουν ότι τα ποσοστά πληθωρισμού θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με την Έρευνα Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, μια τριμηνιαία έρευνα που διεξάγεται από το Ινστιτούτο ifo.

Για το 2025, οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα προβλέπουν ένα μέσο παγκόσμιο ποσοστό 4,0%, το οποίο είναι σύμφωνο με τις προσδοκίες του προηγούμενου τριμήνου. Οι προσδοκίες για τη Γερμανία για τα επόμενα χρόνια παραμένουν σταθερές στο 2,4% για το 2025 και στο 2,3% για το 2026 και το 2028.

«Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό έχουν σταθεροποιηθεί σε υψηλά επίπεδα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και για τα επόμενα χρόνια», δηλώνει ο ερευνητής του ifo, Philipp Heil. «Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι τρέχουσες εμπορικές συγκρούσεις και οι εισαγωγικοί δασμοί αποτελούν βασικούς παράγοντες που οδηγούν στον πληθωρισμό».

Οι ερωτηθέντες αναμένουν, επίσης, έναν παγκόσμιο μέσο όρο 3,9% για το 2026 και 3,7% για το 2028, πράγμα που σημαίνει ότι οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες παραμένουν σε σχετικά υψηλό επίπεδο.

Σημαντικές είναι οι διαφορές μεταξύ των περιοχών του κόσμου. Οι προσδοκίες στη Δυτική Ευρώπη για το 2025 είναι 1,8% και είναι ακόμη χαμηλότερες από τον στόχο της ΕΚΤ για πληθωρισμό 2%, είναι σημαντικά υψηλότερες στην Ανατολική Ευρώπη και τις ασιατικές χώρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί από 3,1% φέτος σε 3,7% το επόμενο έτος. Η πιο συχνά αναφερόμενη εξήγηση για αυτή την εξέλιξη είναι οι δασμοί που επέβαλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ στις εισαγωγές. Οι υψηλότεροι ρυθμοί πληθωρισμού αναμένονται σε μεγάλα τμήματα της Αφρικής, σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνοντας το 20%.

Λίγα λόγια για την έρευνα

Στην έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου 2025, συμμετείχαν συνολικά 1.340 οικονομικοί εμπειρογνώμονες από 121 χώρες.