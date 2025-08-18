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Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές εν αναμονή της συνάντησης Τραμπ – Ευρωπαίων ηγετών
Χρηματιστήρια
10:55 - 18 Αυγ 2025

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές εν αναμονή της συνάντησης Τραμπ – Ευρωπαίων ηγετών

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωαγορές καταγράφουν μεικτά πρόσημα τη Δευτέρα (18/8), καθώς οι επενδυτές αναμένουν τη συνάντηση μεταξύ των ηγετών της περιοχής και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να συζητήσουν το θέμα της Ουκρανίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,05% και διαμορφώνεται στις 553,28 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,32% στις 24.303,50 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει ήπια άνοδο 0,03% στις 9.141,65 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει κατά 0,45% στις 7.887,23 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημειώνει πτώση κατά 0,01% και διαμορφώνεται στις 42.745,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX υποχωρεί κατά 0,25% στις 15.243,82 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI ανεβαίνει κατά 1,12% και διαμορφώνεται στις 7.867,80 μονάδες.

Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κίρ Σταρμερ, ταξιδεύουν μαζί με τον Ουκρανό Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον για να συναντήσουν τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο και να συζητήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ζελένσκι είναι πιθανό να δεχτεί πιέσεις για να συνάψει συμφωνία. Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ είπε ότι ο πρόεδρος θα μπορούσε «να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή να συνεχίσει να πολεμά».

Η συνάντηση ακολουθεί τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, την περασμένη Παρασκευή (15/8), η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς κατάπαυση του πυρός. Από τότε έχει αναφερθεί ευρέως ότι ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι θα συμφωνούσε σε μια κατάπαυση του πυρός, αν η Ρωσία έπαιρνε την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς στην Ουκρανία. Την Κυριακή (17/8), ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, πρότεινε να δοθούν στην Ουκρανία ορισμένες εγγυήσεις ασφάλειας για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Οι ασιατικές αγορές σημείωσαν ως επί το πλείστον άνοδο εν όψει των συνομιλιών, ενώ τα αμερικανικά χρηματιστηριακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης διαπραγματεύονταν ελαφρώς υψηλότερα, μετά την ελπίδα για χαμηλότερα επιτόκια που οδήγησε σε μια κερδοφόρα εβδομάδα στη Wall Street.

Δεν υπάρχουν σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα τη Δευτέρα. Τα στοιχεία που θα δημοσιευθούν περιλαμβάνουν τα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο της Ισπανίας και της ΕΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2025 - 10:54
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