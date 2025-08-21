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Χρηστίδης: Επανάκτηση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα μέσω απόδοσης εμπιστοσύνης
Πολιτική
15:00 - 21 Αυγ 2025

Χρηστίδης: Επανάκτηση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα μέσω απόδοσης εμπιστοσύνης

Reporter.gr Newsroom
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Στην ανάγκη μιας νέας οικονομικής πολιτικής στη χώρα, εστίασε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε ραδιοφωνική συνέντευξη την Πέμπτη (21/8) συμπληρώνοντας πως αυτό είναι που θα εκφράσει το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στις 13 και στις 14 Σεπτεμβρίου. 

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στον REAL FM:

«Μια άλλη πορεία, η οποία θα έχει στο επίκεντρό της, το κοινωνικό κράτος, την παιδεία, την υγεία, την εργασία, την κοινωνική ασφάλιση αλλά και το κράτος δικαίου, τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Να ξέρει ο Έλληνας πολίτης ότι θα πάει στη Δικαιοσύνη και θα βγάλει άκρη με την υπόθεσή του».

Όπως είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, «η κυβέρνηση της ΝΔ, έξι χρόνια μετά, φαίνεται ότι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αυτόν τον άλλο δρόμο κοινωνικής ειρήνης και ισορροπίας. Αυτό που λέμε “να ανατέλλει ο ήλιος για όλους κάθε πρωί”. Ξέρετε, όμως, ότι.. δεν βγαίνει ο ήλιος για όλους κάθε πρωί. Κάποιοι έχουν πλουτίσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, κάποιοι άλλοι φτωχαίνουν και είναι όλο και περισσότεροι αυτοί που φτωχαίνουν καθημερινά. Έχουν αναγκαστεί οι Έλληνες πολίτες να ψάχνουν αν θα επιλέξουν το πράσινο, το κίτρινο ή το μπλε τιμολόγιο ρεύματος».

Στηλίτευσε, δε, την επιδοματική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, αν και διευκρίνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα που έχει στηρίξει, στη Βουλή, κάθε επίδομα που έχει έρθει, έστω και αν αυτό ήταν του ενός ευρώ, ακόμη και αν καταλαβαίναμε ότι είναι μία ασπιρίνη προς τους πολίτες».

«Από εκεί και πέρα όμως, βλέπουμε ότι αυτό δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Οι ανισότητες μεγαλώνουν, οι μισθοί και οι συντάξεις δεν φτάνουν, γιατί η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια έχουν αλλάξει επίπεδο και γιατί βλέπουμε ότι δυστυχώς, διαρκώς, τα τελευταία χρόνια, η οικονομία μας αφελληνίζεται», συμπλήρωσε.

Αναφορικά, τέλος, με την απογοήτευση και την οργή που υπάρχει στην πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας, με φόντο και τα οικονομικά σκάνδαλα που έρχονται στο φως, επί διακυβέρνησης ΝΔ, σχολίασε ότι ο μόνος δρόμος για να εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός το πολιτικό σύστημα είναι η απόδοση δικαιοσύνης, για ό,τι έχει να κάνει με σπατάλη δημόσιου χρήματος, όπως για παράδειγμα ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

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