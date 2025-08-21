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Eurostat: 5,3 στα 10 βάζουν στην οικονομική τους κατάσταση οι Έλληνες
Οικονομία
14:43 - 21 Αυγ 2025

Eurostat: 5,3 στα 10 βάζουν στην οικονομική τους κατάσταση οι Έλληνες

Reporter.gr Newsroom
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Το 2022, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαθμολόγησαν την οικονομική τους κατάσταση με 6,6 σε κλίμακα από το 0 έως το 10. Η επίδοση αυτή είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τον μέσο όρο ικανοποίησης από τη ζωή, που διαμορφώθηκε στο 7,1 την ίδια χρονιά.

Όσον αφορά τoυς Έλληνες δίνουν βαθμό 5,3 και βρίσκονται ακριβώς στο όριο του κατώτερου επιπέδου. Η χώρα μας κινείται βαθμολογικά σε καλύτερη θέση μόνο έναντι κάποιων εκ των βαλκανικών κρατών και της Τουρκίας.

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από τη μέτρηση της Eurostat, στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκαν οι Κάτω Χώρες και η Φινλανδία, με δείκτη ικανοποίησης 7,6, ενώ ακολούθησαν η Σουηδία με 7,4 και η Αυστρία με 7,3.

Στον αντίποδα, έξι χώρες της ΕΕ κατέγραψαν χαμηλότερη βαθμολογία από το «ουδέτερο» 6, γεγονός που δείχνει ότι οι πολίτες τους ένιωθαν περισσότερο δυσαρεστημένοι παρά ικανοποιημένοι με τα οικονομικά τους. Τελευταία στη λίστα βρέθηκε η Βουλγαρία με μόλις 4,6, ενώ ακολούθησαν η Ελλάδα (5,3), η Κροατία (5,7), η Σλοβακία (5,8), η Ουγγαρία και η Λετονία (αμφότερες με 5,9).

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Τελευταία τροποποίηση στις 21/08/2025 - 14:48
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