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Τουρισμός: Ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,2% τον Ιούνιο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14:43 - 21 Αυγ 2025

Τουρισμός: Ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,2% τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
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Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών κατέγραψε πλεόνασμα 5.991,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τις εισπράξεις να σημειώνουν αύξηση 11%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο του 2025 εμφάνισε πλεόνασμα 2.984,9 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2.793,4 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, αύξηση κατά 8,8% κατέγραψαν τον Ιούνιο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.306,7 εκατ. ευρώ, έναντι 3.038,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ αύξηση κατά 31,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιούνιος 2025: 321,8 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2024: 244,8 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,2%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 1,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 94,4% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 92,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Αύξηση 11% των εισπράξεων το πρώτο εξάμηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 5.991,8 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 5.554,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αύξηση κατά 760,4 εκατ. ευρώ ή 11,0% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7.658,9 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 323,1 εκατ. ευρώ ή 24,0% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.667,2 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 0,6%, αλλά κυρίως από την ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 35,4% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 81,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Εισπράξεις ανά γεωγραφική περιοχή

Τον Ιούνιο του 2025, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 8,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 5,5% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.743,0 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 12,0% (Ιούνιος 2025: 1.397,4 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2024: 1.247,8 εκατ. ευρώ). Η ενίσχυση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της ανόδου των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 13,5% (Ιούνιος 2025: 1.410,8 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2024: 1.243,0 εκατ. ευρώ), καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 18,8% και διαμορφώθηκαν στα 332,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 18,6% και διαμορφώθηκαν στα 594,6 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 19,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 192,0 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατά 25,7% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, στα 180,0 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, αύξηση κατά 3,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 601,2 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 64,7% και διαμορφώθηκαν στα 247,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν στα 1,8 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 11,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 7.658,9 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 8,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.069,8 εκατ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 13,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.210,5 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 3.290,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,7%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 12,4% και διαμορφώθηκαν στα 779,1 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 13,5% και διαμορφώθηκαν στα 1.366,3 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 2,1% στα 455,9 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένες κατά 9,0% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 344,7 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 7,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.081,8 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 29,4% και διαμορφώθηκαν στα 704,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν σε 9,6 εκατ. ευρώ.

Μειώθηκε κατά 1,7% η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούνιο

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούνιο του 2025 διαμορφώθηκε σε 4.602,7 χιλ. ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 3,3% έναντι του Ιουνίου του 2024, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 19,7%. Η πτώση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε κυρίως από την υποχώρηση της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ27 κατά 8,1%, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,0%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 7,2% και διαμορφώθηκε σε 1.949,3 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 35,5% και διαμορφώθηκε σε 651,1 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 9,5% και διαμορφώθηκε σε 768,8 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τη Γαλλία κατά 29,6% σε 267,9 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 29,7% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 305,3 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 14,9% και διαμορφώθηκε σε 811,2 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 24,1% σε 230,8 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 3,0 χιλ. ταξιδιώτες.

«Άλμα» των τουριστών από τις ΗΠΑ το πρώτο εξάμηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 0,6% και διαμορφώθηκε σε 11.691,9 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 11.625,6 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,9%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 13,1%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 6.412,9 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 10,5% και διαμορφώθηκε σε 5.278,9 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 2,4%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 27,5%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 4,7% και διαμορφώθηκε σε 1.849,0 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 9,8% και διαμορφώθηκε σε 610,1 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 4,9% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 617,2 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 11,0% και διαμορφώθηκε σε 1.521,9 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 20,0% σε 694,1 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 10,6 χιλ. ταξιδιώτες.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/08/2025 - 14:42
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