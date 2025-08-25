ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πλεύρης από Λέσβο: Δεν θα υπάρξει επιβάρυνση των νησιών από άλλο σημείο της Ελλάδας
Πολιτική
18:03 - 25 Αυγ 2025

Πλεύρης από Λέσβο: Δεν θα υπάρξει επιβάρυνση των νησιών από άλλο σημείο της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συνέχισε την περιοδεία του στα ελληνικά νησιά, επισκεπτόμενος τη Λέσβο, από όπου ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση των δομών φιλοξενίας στις νησιωτικές περιοχές.

«Δεν υπάρχει περίπτωση τα νησιά μας να δεχθούν επιβάρυνση από κανένα άλλο σημείο της Ελλάδας. Δεν πρόκειται να γίνει καμία μεταφορά είτε από άλλα νησιά είτε από την ενδοχώρα με εξαίρεση προφανώς στις δομές μας για ασυνόδευτα παιδιά, όπως ισχύει σε όλη την Ελλάδα, και ακόμη σε αυτές τις περιπτώσεις σε πολύ μικρή έκταση», τόνισε ο κ. Πλεύρης, διευκρινίζοντας ειδικά για την Κρήτη: «Ό,τι είναι να γίνει με το κανάλι της Κρήτης θα λυθεί στο επίπεδο της Κρήτης και της ενδοχώρας».

Παράλληλα, υπογράμμισε το ρόλο των τοπικών κοινωνιών: «Ο σεβασμός θα είναι και έμπρακτος και δεν πρόκειται να γίνει οτιδήποτε ερήμην τους. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε τη συναντίληψη ώστε πραγματικά από εδώ και πέρα να μιλάμε για ανακούφιση των νησιών που σήκωσαν μεγάλο μεταναστευτικό βάρος».

Στη διάρκεια της επίσκεψης, ο υπουργός μετέβη στη δομή του Μαυροβουνίου, όπου συνομίλησε με το προσωπικό και τη διοίκηση, καταγράφοντας προβλήματα και ανάγκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δομή φιλοξενεί σήμερα 861 άτομα, αριθμό που αποτελεί ιστορικό χαμηλό των τελευταίων ετών. Στη συνέχεια επισκέφθηκε τη Βάστρια, όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο των έργων, ενώ αργότερα μετέβη στον Μανταμάδο όπου συναντήθηκε με στελέχη του Δήμου Δυτικής Λέσβου και με τον πρόεδρο της κοινότητας.

Ακολούθως, στην Αγιάσο, συναντήθηκε με τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγνωστηρίου, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου, έργο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο.

Ο κ. Πλεύρης είχε, επίσης, επαφές με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κ. Κώστα Μουτζούρη, το Δήμαρχο Μυτιλήνης, κ. Παναγιώτη Χριστόφα, καθώς και με προέδρους τοπικών κοινοτήτων. Η επίσκεψή του ολοκληρώθηκε με συνάντηση με τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Μυτιλήνη.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2025 - 18:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Τραμπ υπερασπίζεται την κρατική συμμετοχή στην Intel: «Θα κάνω τέτοιες συμφωνίες όλη μέρα»
Ειδήσεις

Ο Τραμπ υπερασπίζεται την κρατική συμμετοχή στην Intel: «Θα κάνω τέτοιες συμφωνίες όλη μέρα»

ΗΠΑ: Μείωση 0,6% των πωλήσεων νέων μονοκατοικιών τον Ιούλιο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Μείωση 0,6% των πωλήσεων νέων μονοκατοικιών τον Ιούλιο

Με το δεξί η εκκίνηση της εβδομάδας στο ΧΑ – Ξεχώρισε η Alpha Bank με ράλι 6,2%
Σχόλια Αγοράς

Με το δεξί η εκκίνηση της εβδομάδας στο ΧΑ – Ξεχώρισε η Alpha Bank με ράλι 6,2%

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισπανία: Περισσότεροι από 1300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στη χώρα σε πέντε μήνες
Ειδήσεις

Ισπανία: Περισσότεροι από 1300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στη χώρα σε πέντε μήνες

Πλεύρης: Πτώση 26% στις ροές το 2026 – Πολιτική σύγκρουση για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης
Πολιτική

Πλεύρης: Πτώση 26% στις ροές το 2026 – Πολιτική σύγκρουση για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»
Ειδήσεις

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Πλεύρης: Εάν αποτύχει το Σύμφωνο Μετανάστευσης θα πάμε σε πιο σκληρές πολιτικές ως Ευρώπη
Πολιτική

Πλεύρης: Εάν αποτύχει το Σύμφωνο Μετανάστευσης θα πάμε σε πιο σκληρές πολιτικές ως Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 16:11

Fourlis: Αύξηση πωλήσεων 12% το 2025, προβλέψεις για το 2026 και δημιουργία μιας future-ready πλατφόρμας λιανικής

Ειδήσεις
12/06/2026 - 16:11

Τραμπ: Κερδίσαμε τον πόλεμο με το Ιράν - Δε χρειαζόμασταν την υποστήριξη της G7

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12/06/2026 - 15:54

Πάμε Στοίχημα Arcade Tournament αποκλειστικά στα καταστήματα Allwyn: Retro εμπειρία με κεφαλιές, σουτ, ψαλιδάκια και μοναδικά δώρα

Ναυτιλία
12/06/2026 - 15:54

Λιμενικό: 500 μόνιμες προσλήψεις χωρίς Πανελλαδικές μέσω μοριοδότησης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/06/2026 - 15:46

Fraport Greece: Αύξηση 6% στην επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια – Διακινήθηκαν 3,9 εκατ. επιβάτες

Ανεμοδείκτης
12/06/2026 - 15:45

Μάλλον δεν βιάζεται για την «πρεμιέρα» ο Σαμαράς

Νομίσματα
12/06/2026 - 15:44

Η αγορά crypto στη «σκιά» της SpaceX – Πώς θα αντιδράσει το Bitcoin

Ειδήσεις
12/06/2026 - 15:32

Νετανιάχου: Το Ιράν δε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα όσο είμαι πρωθυπουργός

Υγεία
12/06/2026 - 15:15

ΠΟΥ: Ανησυχία για την εξάπλωση της επιδημίας του Έμπολα στο Κονγκό

Ειδήσεις
12/06/2026 - 15:14

Αθήνα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης – Εμπλέκονται πρώην ποδοσφαιριστής και αστυνομικός

Εργασιακά
12/06/2026 - 15:00

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: «Χάρτης» των πληρωμών από 15 έως 19 Ιουνίου

Ειδήσεις
12/06/2026 - 14:51

ΗΠΑ-Ιράν: Το προσχέδιο σύμφωνα με την Τεχεράνη – Πότε «ακούγεται» πως θα πέσουν οι υπογραφές

Πολιτική
12/06/2026 - 14:49

Λιακούλη: Θα θωρακίσουμε το Σύνταγμα του μέλλοντός μας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 14:45

Έναρξη δεύτερου κύκλου αξιολόγησης υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης από τους πολίτες

Ειδήσεις
12/06/2026 - 14:38

Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος εξελέγη ο Βορίδης

Υγεία
12/06/2026 - 14:18

«Προλαμβάνω»: Νέα φάση του προγράμματος από το Σεπτέμβριο 2026 έως το 2030

Ειδήσεις
12/06/2026 - 13:59

Παράταση έως 22 Ιουνίου για τον καθαρισμό οικοπέδων

Εμπορεύματα
12/06/2026 - 13:58

Πετρέλαιο: Από το ράλι στα 87 δολάρια – Τι αλλάζει εάν ανοίξει το Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
12/06/2026 - 13:49

Πρωτοβουλία Δούκα για διαβούλευση σχετικά με τα Προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας

Πολιτική
12/06/2026 - 13:44

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Κυρανάκη για τα δωρεάν εισιτήρια στους νέους έως 24 ετών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 13:20

HELLENiQ ENERGY: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders

Πολιτική
12/06/2026 - 13:16

Θεοδωρικάκος: Παραγωγικότητα, δημογραφικό, μείωση ανισοτήτων: Η εθνική πρόκληση για την Ελλάδα του 2030

Ανεμοδείκτης
12/06/2026 - 13:15

Ο Δένδιας, «σε περίπτωση που»...

Πολιτική
12/06/2026 - 13:11

Μαρινάκης: Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση από την επόμενη ημέρα

Ομόλογα
12/06/2026 - 13:10

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ράλι μετά το «σήμα» Τραμπ για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
12/06/2026 - 13:02

Κυρανάκης κατά Ανδρουλάκη: Τα «δωρεάν» του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/06/2026 - 12:53

Παπαστράτος: Ο πιο ελκυστικός εργοδότης στην Ελλάδα για 6η συνεχή χρονιά

Ανεμοδείκτης
12/06/2026 - 12:53

Ρίσκο επιβίωσης για τον Μητσοτάκη η στρατηγική της μίας κάλπης

Πολιτική
12/06/2026 - 12:50

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
12/06/2026 - 12:49

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Οι περιοχές που αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ