Πλεύρης από Λέσβο: Δεν θα υπάρξει επιβάρυνση των νησιών από άλλο σημείο της Ελλάδας

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συνέχισε την περιοδεία του στα ελληνικά νησιά, επισκεπτόμενος τη Λέσβο, από όπου ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση των δομών φιλοξενίας στις νησιωτικές περιοχές.

«Δεν υπάρχει περίπτωση τα νησιά μας να δεχθούν επιβάρυνση από κανένα άλλο σημείο της Ελλάδας. Δεν πρόκειται να γίνει καμία μεταφορά είτε από άλλα νησιά είτε από την ενδοχώρα με εξαίρεση προφανώς στις δομές μας για ασυνόδευτα παιδιά, όπως ισχύει σε όλη την Ελλάδα, και ακόμη σε αυτές τις περιπτώσεις σε πολύ μικρή έκταση», τόνισε ο κ. Πλεύρης, διευκρινίζοντας ειδικά για την Κρήτη: «Ό,τι είναι να γίνει με το κανάλι της Κρήτης θα λυθεί στο επίπεδο της Κρήτης και της ενδοχώρας».

Παράλληλα, υπογράμμισε το ρόλο των τοπικών κοινωνιών: «Ο σεβασμός θα είναι και έμπρακτος και δεν πρόκειται να γίνει οτιδήποτε ερήμην τους. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε τη συναντίληψη ώστε πραγματικά από εδώ και πέρα να μιλάμε για ανακούφιση των νησιών που σήκωσαν μεγάλο μεταναστευτικό βάρος».

Στη διάρκεια της επίσκεψης, ο υπουργός μετέβη στη δομή του Μαυροβουνίου, όπου συνομίλησε με το προσωπικό και τη διοίκηση, καταγράφοντας προβλήματα και ανάγκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δομή φιλοξενεί σήμερα 861 άτομα, αριθμό που αποτελεί ιστορικό χαμηλό των τελευταίων ετών. Στη συνέχεια επισκέφθηκε τη Βάστρια, όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο των έργων, ενώ αργότερα μετέβη στον Μανταμάδο όπου συναντήθηκε με στελέχη του Δήμου Δυτικής Λέσβου και με τον πρόεδρο της κοινότητας.

Ακολούθως, στην Αγιάσο, συναντήθηκε με τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγνωστηρίου, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου, έργο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο.

Ο κ. Πλεύρης είχε, επίσης, επαφές με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κ. Κώστα Μουτζούρη, το Δήμαρχο Μυτιλήνης, κ. Παναγιώτη Χριστόφα, καθώς και με προέδρους τοπικών κοινοτήτων. Η επίσκεψή του ολοκληρώθηκε με συνάντηση με τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Μυτιλήνη.