Με το δεξί η εκκίνηση της εβδομάδας στο ΧΑ – Ξεχώρισε η Alpha Bank με ράλι 6,2%

Το ΧΑ διανύει αισίως τον 10ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα με την ετήσια απόδοση του ΓΔ να ξεπερνάει πλέον το +44% και στον μήνα το +6%.

Κατά την διάρκεια του Αυγούστου – και με μόλις 4 συνεδριάσεις να υπολείπονται – από τις συνολικά 16 συνεδριάσεις οι 13 έκλεισαν με άνοδο, μόλις 2 με πτώση και 1 με μηδενική μεταβολή (-0,01%).

Με το δεξί λοιπόν και η τρέχουσα εβδομάδα, με τον ΓΔ να κλείνει στις 2116 μονάδες +0,58% με πολύ αυξημένο τζίρο στα 350 εκ. κυρίως εξαιτίας του μεγάλου όγκου στην ΑΛΦΑ με τζίρο άνω των 190 εκ. € και με σχετική ισορροπία μεταξύ ανοδικών/πτωτικών στον FTSE (αναλογία 13/11).

ΑΛΦΑ +6,2% με στηρίξεις από την κίνηση του βασικού μετόχου (Unicredit) που αύξησε την συμμετοχή της στην Commerzbank στο 26% κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες για αντίστοιχη κίνηση και στην ελληνική συστημική , Metlen +3,3% μετά και την διαγραφή του παλιού τίτλου ΜΥΤΙΛ που μπέρδευε σε κάποιο βαθμό τους επενδυτές και ΑΡΑΙΓ +2,6% είχαν τις καλύτερες αποδόσεις στην υψηλή κεφαλαιοποίηση.

BOCHGR +2,86 και ΕΛΧΑ +3,42% ωφελήθηκαν από την είσοδο στους δείκτες του FTSE large cap & mid cap αντίστοιχα, θετική συνεδρίαση και σε ΒΙΟ +1,5% , ΛΑΜΔΑ +2,8% και ΣΑΡ +2,4%.

Πιέσεις σε ΟΠΑΠ -2,28%, ΕΥΡΩΒ -1,2%, ΠΕΙΡ -1% , ΜΠΕΛΑ -1,2%, ΜΟΗ -0,76 και Cener -1,4%.

Μικρότερα τα κέρδη στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0.2%) με ΑΒΑΞ +2,15% να γράφει νέο υψηλό όπως και η ΙΝΤΚΑ +0,7% , ΚΟΥΕΣ +1,4% , ΟΛΘ +4,5% και Credia +2% σε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης των πρόσφατων υψηλών. Αρκετές πιέσεις στην ΚΡΙ -5,4% μάλλον με χρονοκαθυστέρηση η οποία έκοψε το μέρισμα (0,38/μετοχή) στις 21/8 και συνέχισε να ανεβαίνει μέχρι και την Παρασκευή, απώλειες και στον ΑΔΜΗΕ -1,5% εξαιτίας της αποκοπής του μερίσματος (0,06/μετοχή).

Διόρθωση και σε Dimand -0,4% και ΠΡΟΦ -0,3% εμφανώς καλύτερη εικόνα στην μικρή κεφαλαιοποίηση με αρκετούς τίτλους σε θετικό κλείσιμο με τον ΛΟΥΛΗ +1,9% σε νέο ιστορικό υψηλό να ξεχωρίζει (συνολικά σε όλο το ταμπλό 75 μετοχές σε άνοδο και 52 με πτώση).

Συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις για την ελληνική οικονομία και τις τράπεζες με την UBS να επιμένει στον κλάδο παρά την υπερβολική φετινή απόδοση (ΔΤΡ +80% με βάση το σημερινό κλείσιμο) ενώ παράλληλα υπάρχουν και πολλά – για την εποχή – δημοσιεύματα για την ελκυστικότητα επιμέρους τίτλων.

Τα αυξημένα τουριστικά έσοδα στο εξάμηνο – παρά τις οριακά μειωμένες αφίξεις – συντηρούν το καλό επενδυτικό κλίμα με την μέση δαπάνη να φτάνει στα 622 ευρώ (+10% σε σχέση με το 2024) και να στηρίζει συνολικά το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών.

Σε κάθε περίπτωση η πορεία των αγορών είναι συνάρτηση πολλών και δυναμικών παραγόντων και για αυτό επιβάλλεται η προσοχή των επενδυτών ιδιαίτερα σε μετοχές που τουλάχιστον σε συγκριτικό επίπεδο δείχνουν ακριβές.

Από την Τετάρτη επανέρχονται και οι ανακοινώσεις των εισηγμένων για τα αποτελέσματα εξαμήνου (ΜΟΗ) έτσι ώστε να μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το σύνολο της αγοράς και τους κυριότερους δείκτες (Ρ/Ε, Ρ/Β, EV/Ebitda κα).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης