Ο Τραμπ υπερασπίζεται την κρατική συμμετοχή στην Intel: «Θα κάνω τέτοιες συμφωνίες όλη μέρα»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καυχήθηκε τη Δευτέρα 25/8 για τη νέα συμμετοχή της κυβέρνησης στην Intel και δήλωσε αποφασισμένος να προχωρήσει σε παρόμοιες συμφωνίες.

Η συμμετοχή της κυβέρνησης στην Intel είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη δημιουργία κρατικού επενδυτικού ταμείου, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει και άλλες εταιρείες, δήλωσε τη Δευτέρα ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ.

«Είμαι βέβαιος ότι κάποια στιγμή θα υπάρξουν περισσότερες συναλλαγές, αν όχι σε αυτόν τον κλάδο, τότε σε άλλους», δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC.

«Θα κάνω τέτοιες συμφωνίες για τη χώρα μας όλη μέρα», ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «ηλίθιοι άνθρωποι» είναι ενοχλημένοι από μια κίνηση που, όπως υποστηρίζει, θα φέρει περισσότερα χρήματα και δουλειές στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Θα βοηθήσω επίσης αυτές τις εταιρείες που κάνουν τόσο κερδοφόρες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες... Μου αρέσει να βλέπω την τιμή της μετοχής τους να ανεβαίνει, κάνοντας τις ΗΠΑ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΕΣ», συνέχισε. «Περισσότερες δουλειές για την Αμερική!!! Ποιος δεν θα ήθελε να κάνει τέτοιες συμφωνίες;»

Στο πλαίσιο μιας κίνησης που σηματοδοτεί ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αποκτά μερίδιο 10% στον κολοσσό των μικροτσίπ. Το μερίδιο αποτιμάται περίπου στα 8,9 δισ. δολάρια, μέρος των οποίων προέρχεται από επιχορηγήσεις του CHIPS Act, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από άλλες κυβερνητικές πιστώσεις για προγράμματα που σχετίζονται με την κατασκευή ασφαλών μικροτσίπ.

Ο Χάσετ τόνισε πως, παρόλο που η κυβέρνηση δεν θα αναμειχθεί στη λειτουργία των εταιρειών, η κίνηση είναι μέρος ενός συνεχιζόμενου σχεδίου. «Πιστεύω ότι πρόκειται για μια πολύ, πολύ ειδική περίπτωση, λόγω του τεράστιου όγκου δαπανών του CHIPS Act», δήλωσε ο Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, στην εκπομπή “Squawk Box” του CNBC και πρόσθεσε:

«Αλλά ο πρόεδρος είχε ξεκαθαρίσει ήδη από την προεκλογική εκστρατεία ότι στο τέλος, θα ήταν υπέροχο αν οι ΗΠΑ μπορούσαν να ξεκινήσουν τη δημιουργία ενός κρατικού επενδυτικού ταμείου. Επομένως, είμαι βέβαιος ότι κάποια στιγμή θα υπάρξουν περισσότερες συναλλαγές, αν όχι σε αυτόν τον κλάδο, τότε σε άλλους».

Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα στις αρχές Φεβρουαρίου για την ίδρυση κρατικού επενδυτικού ταμείου — ένα μηχανισμό που χρησιμοποιείται κυρίως από μικρότερες χώρες με μεγάλα φυσικά αποθέματα, τα οποία αξιοποιούνται ως οικονομικό απόθεμα για τέτοιες συναλλαγές. Η Νορβηγία διαθέτει το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο με περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Sovereign Wealth Fund Institute. Ακολουθεί η Κίνα, ενώ πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής διαθέτουν επίσης μεγάλα ταμεία.

Παρόλο που η απόκτηση σημαντικών μετοχικών συμμετοχών από την κυβέρνηση σε ιδιωτικές εταιρείες είναι ασυνήθιστη για τις ΗΠΑ, δεν είναι άνευ προηγουμένου, δήλωσε ο Χάσετ, αναφέροντας ως παράδειγμα τις συμμετοχές σε Fannie Mae και Freddie Mac μετά την οικονομική κρίση.

«Δεν είμαστε εδώ για να διαλέγουμε νικητές και χαμένους», τόνισε. «Αλλά δεν πρόκειται για κάτι πρωτοφανές».

Ο Χάσετ πρόσθεσε πως η κίνηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της κυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει και δασμούς για την ενθάρρυνση των εταιρειών να επαναπατρίσουν την παραγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.