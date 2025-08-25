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ΗΠΑ: Μείωση 0,6% των πωλήσεων νέων μονοκατοικιών τον Ιούλιο
Ειδήσεις
17:43 - 25 Αυγ 2025

ΗΠΑ: Μείωση 0,6% των πωλήσεων νέων μονοκατοικιών τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Οι πωλήσεις νέων μονοκατοικιών στις ΗΠΑ κατέγραψαν μείωση τον Ιούλιο, μετά την αναθεώρηση προς τα πάνω του ρυθμού πωλήσεων του Ιουνίου, διατηρώντας τη συνολική τάση μιας αγοράς κατοικιών που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω των υψηλών επιτοκίων των στεγαστικών δανείων.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις νέων κατοικιών υποχώρησαν κατά 0,6% σε εποχικά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό 652.000 μονάδων τον Ιούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Απογραφής του Υπουργείου Εμπορίου τη Δευτέρα (25/8). Ο ρυθμός πωλήσεων για τον Ιούνιο αναθεωρήθηκε ανοδικά σε 656.000 μονάδες, από τον προηγουμένως αναφερόμενο 627.000.

Οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters προέβλεπαν ότι οι πωλήσεις νέων κατοικιών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 10% των συνολικών πωλήσεων κατοικιών στις ΗΠΑ, θα φτάσουν τις 630.000 μονάδες.

Οι πωλήσεις νέων κατοικιών, οι οποίες καταγράφονται κατά την υπογραφή της σύμβασης, είναι ευμετάβλητες σε μηνιαία βάση και υπόκεινται σε σημαντικές αναθεωρήσεις. Σε ετήσια βάση, τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 8,2%.

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