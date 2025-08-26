Κοντογεώργης: Έμφαση σε οικογένεια και στέγη στη ΔΕΘ - Ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μειώσεων φόρων

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο ΕΡΤNews αποκάλυψε ότι οι βασικοί άξονες των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) θα αφορούν κυρίως τη στήριξη της μεσαίας τάξης, την ενίσχυση της οικογένειας και την πρόσβαση στη στέγη για τους νέους.

Ο κ. Κοντογιώργης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φορολογικών ελαφρύνσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήδη έχουν γίνει μειώσεις φόρων και εισφορών, αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο δημογραφικό πρόβλημα και τη σύνδεσή του με το στεγαστικό, λέγοντας ότι αποτελούν κεντρικά ζητήματα στην κυβερνητική πολιτική.

Αναφερόμενος στις συζητήσεις για 13ο μισθό και συντάξεις, ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι: «Η κυβέρνηση δεν θα μπει σε λογική πλειοδοσίας» και υπενθύμισε ότι έχουν ήδη δοθεί «σημαντικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, καθώς και μόνιμα μέτρα στήριξης».

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τη φορολογική πολιτική και τα πρωτογενή πλεονάσματα, τόνισε ότι: «Η χώρα παρουσιάζει ανάπτυξη και σημαντικές μειώσεις φόρων σε σύγκριση με το παρελθόν».

Σε ερώτηση για ενδεχόμενες πρόωρες εκλογές ή αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο κ. Κοντογιώργης ήταν ξεκάθαρος: «Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και ο εκλογικός νόμος δεν πρόκειται να αλλάξει».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η πολιτική σταθερότητα και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.