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Βελόπουλος: Εκλογές εδώ και τώρα για να σωθεί η χώρα
Πολιτική
18:22 - 27 Αυγ 2025

Βελόπουλος: Εκλογές εδώ και τώρα για να σωθεί η χώρα

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ζητά σε σημερινή (27/8) δήλωσή του «εκλογές εδώ και τώρα για να σωθεί η χώρα».  

Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει: «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δηλαδή ο επαγγελματίας ψεύτης οποιασδήποτε κυβέρνησης, ανακάλυψε 500.000 θέσεις εργασίας. Δεν μας είπε, όμως, που τις βρήκε αυτές τις θέσεις. Συνήθη ψεύδη από το παιδί του κομματικού σωλήνα, κύριο Μαρινάκη, ο οποίος δεν δίστασε να πει άλλο ένα ψέμα, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ούτε ο ίδιος πιστεύει αυτά που λέει. Εκλογές τώρα, για να σωθεί η χώρα μόνο με την Ελληνική Λύση».

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