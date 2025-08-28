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Μαρινάκης: Δεν φτάνει το €1,5 δισ. για 13ο μισθό – Το ΠΑΣΟΚ παραποιεί τα στοιχεία
Πολιτική
15:24 - 28 Αυγ 2025

Μαρινάκης: Δεν φτάνει το €1,5 δισ. για 13ο μισθό – Το ΠΑΣΟΚ παραποιεί τα στοιχεία

Reporter.gr Newsroom
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Η σύγκρουση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ καλά κρατεί και μάλιστα «φουντώνει» όλο και περισσότερο καθώς πλησιάζουμε προς τη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Σήμερα (Πέμπτη, 28/8), στον πυρήνα της διαμάχης βρέθηκε, για μία ακόμη φορά, η συζήτηση για τον 13 μισθό και τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας.  

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης - συνεχίζοντας τις ευθείες βολές κατά ΠΑΣΟΚ - , ερωτηθείς κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να θεσμοθετηθεί ο 13ος μισθός, τόνισε ότι «κανείς δεν διαφωνεί επί της αρχής». Ωστόσο, υποστήριξε ότι το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει η κυβέρνηση στη διάθεσή της για μέτρα στήριξης ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ και επομένως δεν επαρκεί.

«Αν δώσουμε 1,4 δισ. για τον 13ο μισθό, πρακτικά δεν θα μείνει τίποτα για ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χαμηλοσυνταξιούχους, νέους ή χαμηλόμισθους του ιδιωτικού τομέα», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απάντησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι το κόστος είναι περίπου 750 εκατ. ευρώ, λέγοντας: «Το δημοσιονομικό κόστος και για τον 13ο και για τον 14ο μισθό είναι 2,7 δισ. ευρώ, με βάση τα στοιχεία του 2024», ενώ παρέπεμψε στα σχετικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του υπουργείου Οικονομικών.

Εξήγησε, ακόμη, ότι η μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους βασίζεται στο μικτό μισθολογικό κόστος, όπως προβλέπει η Ε.Ε., και όχι στο καθαρό ποσό, όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ. «Αυτό δεν είναι απόφαση της κυβέρνησης ή της ΝΔ, ισχύει από το 2016 και έχει επιβεβαιωθεί από την Κομισιόν», σημείωσε, επικαλούμενος μάλιστα σχετικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δημόσια οικονομικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «παραποίηση στοιχείων» όσον αφορά την ανάπτυξη του ΑΕΠ. Όπως είπε, από το 2019 έως το 2024 το ονομαστικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 25,7%, με πληθωρισμό 16,5%.

«Αφαιρώντας τον πληθωρισμό, το πραγματικό ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 9,2%. Το ΠΑΣΟΚ αντί να συγκρίνει σωστά τα μεγέθη, κάνει δεύτερη αφαίρεση για να εμφανίσει ότι η αύξηση είναι χαμηλότερη», τόνισε. «Όταν αυτό γίνεται συνειδητά, δεν είναι απλό λάθος αλλά απόπειρα παραπλάνησης», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές ότι η αξιωματική αντιπολίτευση επιχειρεί να κερδίσει εντυπώσεις με στρεβλή παρουσίαση των στοιχείων.

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