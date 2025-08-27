Νέος… κύκλος αίματος ενόψει ΔΕΘ: Το χάσμα μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ βαθαίνει

Ανεβάζουν «στροφές» κυβέρνηση και αντιπολίτευση καθώς πλησιάζει η ώρα της ΔΕΘ, με τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, να δείχνουν ότι το χάσμα ανάμεσα στα δύο κόμματα μοιάζει αγεφύρωτο, καθώς ανταλλάσσουν αλληλοκατηγορίες για «τοξικότητα», ενώ οι υποθέσεις που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βρίσκεται σταθερά στον πυρήνα της σύγκρουσης, όπως επίσης και τα μέτρα που πρόκειται να ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.

«Η ΔΕΘ είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία για να αποδείξουμε στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει άλλη επιλογή.», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «μία άλλη ηθική στην πολιτική» και όχι για «μία κυβέρνηση που λειτουργεί με ανήθικους και σκοτεινούς όρους».

Υπερπλεόνασμα και εργασιακό νομοσχέδιο στον πυρήνα της αντιπαράθεσης

Η Χαριλάου Τρικούπη, στην κριτική της προς την κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επαναφορά 13ου μισθού στο Δημόσιο, στην καταβολή νέου ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Η αντιπαράθεση εστιάζεται και στις πηγές του υπερπλεονάσματος, με το ΠΑΣΟΚ να υπογραμμίζει πως αυτό είναι απόρροια της αισχροκέρδειας και όχι υγιούς δημοσιονομικής πολιτικής, ενώ στον πυρήνα της αντιπαράθεσης βρίσκεται και το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, με το ΠΑΣΟΚ να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση συνεχίζει «με συνέπεια την απορρύθμιση του εργατικού δικαίου και την υπονόμευση του συλλογικού κεκτημένου» και να κάνει λόγο για «νεοφιλελεύθερο δόγμα φθηνής εργασίας και χαμηλής παραγωγικότητας».

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, από την πλευρά της, υποστήριξε χθες (26/8), μιλώντας στην τηλεόραση του Open, ότι έχει υπάρξει βελτίωση στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια, κάνοντας λόγο για μείωση της ανεργίας και την αύξηση των μισθών.

Απαντώντας, δε, στην κριτική που δέχεται για την 13ωρη εργασία, είπε: «Τώρα το περίφημο πια 13ωρο είναι κάτι καινούργιο; Όχι! Ισχύει από το 2023. Μπορείς να δουλεύεις σε δύο εργοδότες μέχρι 13 ώρα ανά ημέρα.»

Η δήλωσή της αυτή προκάλεσε νέα παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ, που μέσω του Παύλου Χρηστίδη, έκανε λόγο για προσπάθεια «διαστρέβλωσης της πραγματικότητας».

Από τις 8 το πρωί έως τις 9 το βράδυ θα εργάζεται ο Έλληνας εργαζόμενος! Και η κυρία Κεραμέως το θεωρεί απολύτως φυσιολογικό, αφού – όπως μας είπε – "ισχύει από το 2023» που κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία καρφώνοντας τον πρώην υπουργό της ίδιας κυβέρνησης», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χρηστίδης.

Παράλληλα, ως προς τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη σήμερα (27/8) πως οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού θα έχουν φιλολαϊκό και κοινωνικά προσανατολισμένο χαρακτήρα, τονίζοντας ότι βασική αρχή της κυβέρνησης είναι τα θετικά αποτελέσματα της οικονομίας να επιστρέφουν στους πολίτες.

Στο «τραπέζι» της αντιπαράθεσης και οι δημοσκοπήσεις

Την ίδια στιγμή, οι δημοσκοπήσεις – που αναμένεται να αυξηθούν από τα μέσα Σεπτεμβρίου – καταγράφουν το ΠΑΣΟΚ να κινείται σταθερά μεταξύ 12% και 14%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει καθηλωμένος σε μονοψήφια ποσοστά. Στο εσωτερικό της Αριστεράς, η συζήτηση έχει στραφεί σχεδόν αποκλειστικά στην πιθανότητα ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Από την πλευρά της, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να υπολείπεται του κρίσιμου – τόσο πολιτικά όσο και επικοινωνιακά – ορίου του 30%, το οποίο προσδοκά να προσεγγίσει μετά τις εξαγγελίες για νέες φοροελαφρύνσεις και το συνολικό πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Εν τω μεταξύ, ανησυχητικό είναι πως η επιλογή «Κανένας» ξεπερνά σε καταλληλότητα τον πρωθυπουργό, με τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί, ενώ από την άλλη το ΠΑΣΟΚ δείχνει να σημειώνει οριακή άνοδο ως προς την εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στα άκρα η κόντρα Ανδρουλάκη – Μαρινάκη

«Εξαπατούν συνεχώς τον ελληνικό λαό. Όταν θέλουν, ανακαλύπτουν “λεφτόδεντρα”.Όταν εμείς προτείνουμε, χρησιμοποιούν τα “λεφτόδεντρα” εναντίον μας», είπε σήμερα (27/8) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ δεν άφησε αναπάντητες και τις αιχμές του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά.

Πιο συγκεκριμένα, αποκάλεσε τον Παύλο Μαρινάκη «ψεύτη» και «συκοφάντη», με αφορμή δήλωσή του σύμφωνα με την οποία το ΠΑΣΟΚ συντάχθηκε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στο θέμα της παραπομπής βουλευτών της ΝΔ για «εσχάτη προδοσία».

«Είναι ψεύτης και συκοφάντης, γιατί ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν έχει υπογράψει κείμενο που μιλά για εσχάτη προδοσία. Και αυτό τι δείχνει; Την ποιότητα και την τοξικότητα της Νέας Δημοκρατίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε με τη σειρά του τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι είτε παραπληροφορήθηκε από τους συνεργάτες του, είτε δεν άκουσε σωστά, είτε ψεύδεται συνειδητά και τον συκοφαντεί.

Απαντώντας, ο Παύλος Μαρινάκης έδωσε στη δημοσιότητα ανακοίνωση στην οποία παραθέτει αυτολεξεί όσα είχε πει στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στα Παραπολιτικά 90,1

«Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ψηφίζει τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ένα κόμμα που ψηφίζει “παρών” για να παραπεμφθούν βουλευτές για εσχάτη προδοσία, γιατί ψήφισαν ό,τι ψήφισαν στη Βουλή – μπορεί να μην τους άρεσε αυτό που ψήφισαν – ένα κόμμα το οποίο συνυπογράφει με την κυρία Κωνσταντοπούλου και έρχεται στην ίδια ακριβώς ρητορική, πώς θα μπορούσε να είναι συνομιλητής, με ποιον τρόπο ακριβώς; Άρα, το ΠΑΣΟΚ που μιλάμε, το σημερινό του κ. Ανδρουλάκη, καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου και το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέχεια απευθύνθηκε προσωπικά στον κ. Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι «αρκούν στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας, για να καταλάβει κανείς ότι ουδέποτε έκανα την αναφορά – για την οποία εσείς ψευδώς με κατηγορήσατε». Υποστήριξε δε ότι υπάρχουν τρία πιθανά ενδεχόμενα: «Είτε δεν ακούσατε καλά, είτε σας εξέθεσαν οι συνεργάτες σας, είτε εσείς λέτε ψέματα και με συκοφαντείτε συνειδητά. Και στις τρεις περιπτώσεις», σημείωσε, καλώντας τον κ. Ανδρουλάκη να ακούσει το σχετικό ηχητικό και «να ανασκευάσει και να αποσύρει τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς» εναντίον του. «Εκτός εάν έχετε πλέον για τα καλά αποκτήσει τις ίδιες συνήθειες με τους νέους σας πολιτικούς συνοδοιπόρους», συμπλήρωσε με αιχμή.

Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη δεν άργησε να έρθει, μέσω ανακοίνωσης δια της οποίας κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι πριν επιλέξει να «κουνήσει το δάχτυλο», όφειλε να γνωρίζει τι ακριβώς είπε ο δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του κ. Ανδρουλάκη και πώς μετέφερε τα λεγόμενά του, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Πριν κουνήσει το δάχτυλο, με δεδομένες τις “στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας” – δική του έκφραση και του την επιστρέφουμε – θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το πώς ο δημοσιογράφος μετέφερε τα λεγόμενά του στη διάρκεια της συνέντευξης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας το σχόλιό του».

Ακόμη, αναφορικά με τις καταγγελίες του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι πρόκειται για επικοινωνιακά τεχνάσματα που δεν πείθουν κανέναν: «Δεν πείθουν κανένα τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης να χρεώσουν δήθεν τοξικότητα στο ΠΑΣΟΚ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «βουβή αντιπολίτευση μπροστά σε μεθοδεύσεις συγκάλυψης των ευθυνών των υπουργών σε αλλεπάλληλες δικογραφίες, μπροστά στον εμπαιγμό των πολιτών και τα παιχνίδια με τους θεσμούς, δεν θα βρουν στο ΠΑΣΟΚ».

Παράλληλα, η Χαριλάου Τρικούπη κατηγόρησε τον Παύλο Μαρινάκη ότι «χρησιμοποιεί κατ’ εξακολούθηση προσβλητικούς και μειωτικούς χαρακτηρισμούς στις ανακοινώσεις του για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης» και τόνισε: «έχει λάβει επάξια τον τίτλο του μετρ της τοξικότητας και του διχασμού». Παράλληλα, αναρωτήθηκε «εάν ο κ. Μαρινάκης εκφράζει την πολιτική αισθητική και του κ. Μητσοτάκη ή αυτενεργεί;».

Σε νέα του παρέμβαση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι μεταθέτει τις ευθύνες αλλού, υποστηρίζοντας: «Το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης, επιλέγουν να μεταθέτουν τις ευθύνες τους, ως συνήθως», υποστήριξε, κατακρίνοντας τον ότι «δεν είναι δυνατόν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κρύβεται πίσω από κάτι που του μετέφερε ένας δημοσιογράφος και να καταφεύγει σε υβριστικούς και τοξικούς χαρακτηρισμούς».

Επεσήμανε, δε, ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «αρνήθηκε να ανασκευάσει τις ύβρεις, ακόμη και όταν ο δημοσιογράφος του μετέφερε την ορθή δήλωσή μου, η οποία φυσικά δεν είχε καμία σχέση με όσα μου καταλόγισε. Θα αρκούσε ένα απλό ‘συγγνώμη, λάθος’. Αλλά το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό».

«Μαθήματα πολιτικού λόγου από ένα κόμμα, στελέχη του οποίου έχουν μιλήσει για “χαμένα βαγόνια” και ο ίδιος ο πρόεδρός του για “ενορχηστρωτές της συγκάλυψης” (σ.σ. Τέμπη), δεν πρόκειται να δεχθούμε», είπε χαρακτηριστικά.