Φλωρίδης: Κίνηση απελπισίας της αντιπολίτευσης η επιστροφή Τσίπρα – «Αυτοκτονία» οι διαμαρτυρίες κατά του Ισραήλ

Ως κίνηση απελπισίας για την αντιπολίτευση χαρακτήρισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε: «Σε όλη τη διάρκεια αυτών των 6 χρόνων, η αντιπολίτευση δεν κατορθώνει να συγκροτήσει εναλλακτική πρόταση προς τον Μητσοτάκη. Εάν επιστρέφεις σε έναν που δοκίμασε, απέτυχε οικτρά όταν κυβέρνησε και έχασε επανειλημμένα από τον Μητσοτάκη, αυτό δείχνει απόγνωση».

Σημείωσε ακόμη ότι «ο Τσίπρας, προερχόμενος από καταστροφική διακυβέρνηση, αποτελεί ό,τι χειρότερο έχει να βγάλει η αντιπολίτευση. Και όταν δεν βρίσκουν κάτι καλύτερο, καταφεύγουν σε μια λύση του παρελθόντος που θα γυρίσει τη χώρα πίσω».

Υποστήριξε ότι «υπάρχουν δυνάμεις διαπλοκής που τον στηρίζουν — ξαφνικά είναι πανταχού παρών, παρά το ότι τον καιρό αυτό δεν είπε κουβέντα. Υπάρχουν συμφέροντα που ενδιαφέρονται μόνο να φύγει ο Μητσοτάκης. Αν φύγει, θα προκύψει ακυβερνησία με κυβέρνηση-μαριονέτα υπό την επιρροή της ολιγαρχίας».

Όσον αφορά την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φλωρίδης είπε: «Κλείσιμο τραπεζών, αποφυλακίσεις ποινικών μέσω του νόμου Παρασκευόπουλου που προώθησε τρεις μήνες μετά τις εκλογές του 2015. Ήταν δική του έμπνευση και είχε την υποστήριξη της τότε προέδρου της Βουλής, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το 2019, λίγο πριν από τη λήξη της Βουλής, άλλαξε τον Ποινικό Κώδικα, ακυρώνοντας δίκες με ένα νόμο που είχε την έγκριση του Τσίπρα».

Αναφορικά με τη δικαστική εξέλιξη της τραγωδίας στα Τέμπη, δήλωσε: «Από ό,τι φαίνεται, ολοκληρώθηκε η ανάκριση. Μετά από 2,5 χρόνια και χιλιάδες σελίδες έρευνας, ο ανακριτής ετοιμάζει το πόρισμα για τον εισαγγελέα εφετών. Θα αποφασίσει αν η υπόθεση θα περάσει στο δικαστικό συμβούλιο — σύμφωνα με τις αλλαγές που εγκρίναμε — και θα στείλει πρόταση για το κατηγορητήριο. Η υπόθεση προχωρά, παρά την παραπληροφόρηση, τις συνωμοσίες και τα σενάρια που αποδείχτηκαν τελικά έωλα».

Για τις κινητοποιήσεις κατά Ισραηλινών τουριστών, ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι «ο σημαντικότερος στρατηγικός σύμμαχος της Ελλάδας είναι το Ισραήλ», λέγοντας πως «αυτές οι διαμαρτυρίες δεν οδηγούν πουθενά – ήταν σαν «να αυτοκτονήσουμε». Πρέπει να προτεραιοποιούμε την πατρίδα», είπε χαρακτηριστικά.