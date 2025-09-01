Μαρινάκης: Με τα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια σταματήσαμε να είμαστε μία θλιβερή εξαίρεση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τόνισε τη σημασία της έναρξης λειτουργίας τεσσάρων μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, λέγοντας: «Χάσαμε πολλά χρόνια και στερήσαμε από χιλιάδες νέους το αυτονόητο δικαίωμα να σπουδάσουν σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο εντός της χώρας τους, χωρίς να αναγκαστούν να μεταναστεύσουν. Επιτέλους, σταματάμε να είμαστε η ντροπιαστική εξαίρεση στον παγκόσμιο χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης».

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε: «Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας έχουν ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα τη στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου. Σε όσους επιμένουν να αναπαράγουν στερεότυπα, να διαστρεβλώνουν τα γεγονότα και να στηρίζονται σε μια λογική αδράνειας, απαντάμε με πράξεις και στοιχεία: έχουμε αυξήσει τη χρηματοδότηση, φτάσαμε σε ιστορικά επίπεδα τη φοιτητική μέριμνα και προχωράμε με νέα έργα σε σίτιση, στέγαση, υποδομές και έρευνα».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε ένα θεσμικό πλαίσιο που αντιμετωπίζει υπαρκτά προβλήματα, χωρίς να αδικεί τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. «Έχουμε επίσης ενεργές συνεργασίες με αναγνωρισμένα πανεπιστήμια παγκόσμιας ακτινοβολίας, όπως το Harvard, το Columbia και το Yale», είπε.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στα τέσσερα πανεπιστήμια που έλαβαν άδεια, λέγοντας: «Το Open University, το University of York, το University of Keele και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι τα πρώτα που παίρνουν έγκριση λειτουργίας. Οι άδειες χορηγήθηκαν έπειτα από θετικές εισηγήσεις της ΕΘΑΑΕ και του ΕΟΠΠΕΠ, και σε περιπτώσεις εκτός Ε.Ε. ζητήθηκε και η γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών».

Εξήγησε τη διαδικασία αξιολόγησης, υποστηρίζοντας ότι η αξιολόγηση «έγινε με τα αυστηρότερα κριτήρια που έχουν εφαρμοστεί ποτέ: διασφάλιση ποιότητας, πλήρης υλικοτεχνική επάρκεια, οργανωτική δομή, και ακαδημαϊκές διαδικασίες των μητρικών ιδρυμάτων. Ο ΕΟΠΠΕΠ από την πλευρά του έλεγξε εξονυχιστικά τις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές».

Και συμπλήρωσε: «Τα πανεπιστήμια που δεν έλαβαν άδεια αυτή τη φορά, μπορούν να το επιτύχουν στο μέλλον, αρκεί να πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα».

Όσο για τη συνεισφορά των μη κρατικών ΑΕΙ, είπε: «Η είσοδος των πρώτων μη κρατικών ΑΕΙ θα αναβαθμίσει την εικόνα της χώρας μας στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη, θα προσελκύσει φοιτητές από το εξωτερικό, θα φέρει επενδύσεις στην εκπαίδευση και θα ενισχύσει την αγορά εργασίας».

Νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Στο δεύτερο μέρος της ενημέρωσης, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην παρουσίαση του νέου Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας από τους υπουργούς Σταύρο Παπασταύρου και Νίκο Ταγαρά.

«Η Ελλάδα αποκτά επιτέλους έναν ενιαίο, σύγχρονο οδηγό για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Συγκεντρώνουμε και εκσυγχρονίζουμε παλιές, διάσπαρτες και αντικρουόμενες διατάξεις, ώστε μηχανικοί, νομικοί και πολίτες να γνωρίζουν ξεκάθαρα τι ισχύει», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σημείωσε ότι «ο νεός Κώδικας δεν εισάγει νέους κανόνες. Οργανώνει και απλοποιεί τους ήδη υπάρχοντες, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την ασφάλεια δικαίου και περιορίζοντας την αυθαίρετη δόμηση».

Βιώσιμη αλιεία και αδειοδότηση περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών

Αναφορά έκανε ακόμη και στο νομοσχέδιο για τη βιώσιμη αλιεία, το οποίο παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κώστας Τσιάρας.

Πιο αναλυτικά, είπε: «Το νομοσχέδιο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων: ελέγχους στην αλιεία, ρύθμιση υδατοκαλλιεργειών και ερασιτεχνικής αλιείας, ενίσχυση του πλαισίου κυρώσεων για παραβάσεις στους τομείς τροφίμων και υγείας ζώων, εκπαιδευτικά ζητήματα στον τομέα του κρέατος και λειτουργικά θέματα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ».

Τέλος, σχετικά με το νέο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Με το νέο πλαίσιο βάζουμε τάξη και στην περιφερειακή τηλεόραση, όπως κάναμε στον Τύπο. Θεσπίζουμε διαφανείς, σύγχρονες και αντικειμενικές διαδικασίες για την αδειοδότηση, καταργούμε το αποτυχημένο μοντέλο της δημοπρασίας του 2015 και δίνουμε τη δυνατότητα εκπομπής σε υψηλή ευκρίνεια (HD)».

Κατέληξε λέγοντας: «Στηρίζουμε τα περιφερειακά ΜΜΕ που σέβονται τον νόμο, επενδύουν στους εργαζομένους και δημιουργούν ποιοτικό περιεχόμενο. Αυτό είναι το τρίτο σχετικό νομοσχέδιο που προωθείται σε διάστημα τεσσάρων μηνών».