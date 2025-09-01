Πλεύρης: Δεν θα γίνει νέα δομή στη Ρόδο – Δεν θα επιβαρυνθούν άλλο τα νησιά

Το πρωί της Δευτέρας (1/9), ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης επισκέφθηκε τη Ρόδο, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα νησιά που δέχονται μεταναστευτικές πιέσεις. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, προκειμένου να υπάρξει καλύτερος συντονισμός για τη διαχείριση των αυξημένων ροών που παρατηρούνται κυρίως τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Αναφερόμενος στα σενάρια περί δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στη Ρόδο, ο υπουργός ήταν κατηγορηματικός: «Το υπουργείο Μετανάστευσης δεν έχει καμία πρόθεση να δημιουργήσει δομή στη Ρόδο. Οι υπάρχουσες υποδομές στα υπόλοιπα νησιά καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες. Αυτό που εξετάζουμε είναι η προσωρινή διαχείριση των αφίξεων μέχρι να γίνει η μεταφορά τους – κάτι που αφορά και άλλα υπουργεία», τόνισε.

Συμπλήρωσε δε ότι «οι δομές που λειτουργούν σήμερα στην περιφέρεια είναι επαρκείς και θέλω να το πω καθαρά: τα νησιά μας δεν πρόκειται να δεχτούν ποτέ περισσότερους μετανάστες από όσους φτάνουν απευθείας σε αυτά. Έχουν ήδη επιβαρυνθεί σημαντικά στο παρελθόν και δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν περισσότερο».

Ο κ. Πλεύρης σχολίασε και φήμες περί ενδεχόμενης μετακίνησης μεταναστών από την Κρήτη προς νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ή τα Δωδεκάνησα, ξεκαθαρίζοντας: «Έχουν κυκλοφορήσει σενάρια ότι μπορεί να μεταφερθούν μετανάστες από την Κρήτη σε άδειες δομές άλλων νησιών. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, δεν υφίσταται καν σαν σκέψη».

Κλείνοντας, ο υπουργός επισήμανε τη σημασία της προετοιμασίας, λέγοντας: «Έχουμε προχωρήσει σε σημαντική αποσυμφόρηση, τόσο στην Κω όσο και στη Λέρο, ώστε αν προκύψει πίεση στο επόμενο διάστημα, να υπάρχει δυνατότητα άμεσης μεταφοράς στις υπάρχουσες δομές. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο κοινωνικός ιστός των νησιών δεν θα επιβαρυνθεί ξανά».