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Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Workshop για την προσέλκυση νέων ταλέντων
Επιχειρήσεις
12:04 - 04 Σεπ 2025

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Workshop για την προσέλκυση νέων ταλέντων

Reporter.gr Newsroom
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Έναν νέο κύκλο Workshops στοχευμένο σε καθημερινά αλλά άκρως σημαντικά ζητήματα του επιχειρείν, καθιερώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, εγκαινιάζοντας την πρωτοβουλία του αυτή με την εκδήλωση «Σύγχρονες πρακτικές και στρατηγικές για την προσέλκυση νέων ταλέντων».

Το workshop διοργανώνεται την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, 14:30 - 16:30, στο ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, με εισηγητές την Κατερίνα Μεϊμάρογλου, Πρόεδρο της Meihunt/Kestria Global Executive Board η ομιλία της οποίας έχει τίτλο «Η Μάχη για Ηγεσία: Το Ταλέντο ως Καταλύτης Ανάπτυξης σε Ελλάδα και Γερμανία» και τον Χρήστο Λιάγκρη, Recruitment Manager της Manpower, η παρουσίαση του οποίου φέρει τον τίτλο «Αναδιαμορφώνοντας την Αγορά Ταλέντου: Εκπαίδευση, Εξειδίκευση και Ανταγωνιστικότητα Εργοδότη.

Οι συμμετέχοντες στο ανωτέρω workshop θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για νέες μεθόδους που βρίσκουν εφαρμογή στην αγορά εργασίας και επιτρέπουν στα αρμόδια στελέχη των εταιρειών:

- Να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στον ανταγωνισμό για καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

- Να διατηρήσουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό αντιμετωπίζοντας τις μεταγραφικές προκλήσεις.

- Να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις ώστε να υπερβούν τα εμπόδια της σύγχρονης αγοράς.

- Να δικτυωθούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες με στελέχη HR από διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί για περισσότερες πληροφορίες στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, στο τηλέφωνο: 210 64 19 037 και e-mail: e.ralidou@ahk.com.gr ή να ανατρέξει στην ιστοσελίδα: https://griechenland.ahk.de/el/Ekdelhoseis/2025_veranstaltungen/future-talent-strategies.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 12:29
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