Αποχωρεί η Porsche από το γερμανικό DAX - Στόχος η επιστροφή «το συντομότερο δυνατό»

Η αυτοκινητοβιομηχανία Porsche θα αποχωρήσει σύντομα από τον γερμανικό DAX μετά από μια παρατεταμένη πτώση της τιμής των μετοχών της, καθώς οι αμερικανικοί δασμοί επιβαρύνουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Σε δήλωση που εξέδωσε την Τετάρτη (3/9), η STOXX Ltd ανακοίνωσε ότι η Porsche θα αποχωρήσει από τον DAX στις 22 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της τακτικής αναδιάρθρωσης και θα αντικατασταθεί από την εταιρεία διαδικτυακών καταχωρίσεων Scout24. Η Porsche αναμένεται να γίνει μέλος του δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης MDAX αργότερα αυτό το μήνα, σύμφωνα με την ενημέρωση από μια μονάδα του χρηματιστηριακού φορέα Deutsche Boerse.

Η Porsche έχει πληγεί ιδιαίτερα από τους δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Η εταιρεία, η οποία εισήλθε στο DAX πριν από τρία χρόνια μετά την αρχική δημόσια προσφορά της το Σεπτέμβριο του 2022, έχει μειώσει επανειλημμένα τις προοπτικές της τους τελευταίους μήνες, επικαλούμενη τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών, την αδύναμη ζήτηση στην Κίνα και την πιο αργή από το αναμενόμενο μετάβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα. Οι μετοχές της εταιρείας έχουν πέσει κατά περισσότερο από ένα τρίτο τους τελευταίους 12 μήνες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Porsche, Oliver Blume, δήλωσε σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα FAZ την Πέμπτη ότι η εταιρεία στοχεύει να επιστρέψει στο DAX «το συντομότερο δυνατό» και ανέφερε τεχνικούς παράγοντες για την υποβάθμιση της εταιρείας στο δείκτη.