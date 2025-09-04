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Τσάφος: Στόχος η διατήρηση των χαμηλών τιμών ενέργειας - Η σημασία των διασυνδέσεων
Πολιτική
17:58 - 04 Σεπ 2025

Τσάφος: Στόχος η διατήρηση των χαμηλών τιμών ενέργειας - Η σημασία των διασυνδέσεων

Reporter.gr Newsroom
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Στην Κοπεγχάγη βρέθηκε σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, όπου συμμετείχε σε συζητήσεις με ευρωπαϊκούς εταίρους για την ενεργειακή αγορά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. 

Ο κ. Τσάφος υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστεί η επιτυχία που σημειώθηκε το καλοκαίρι, με στόχο τη διατήρηση χαμηλών τιμών ενέργειας και τη μείωση των διαφορών μεταξύ Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο υφυπουργός υπενθύμισε ότι το καλοκαίρι του 2024 η Νοτιοανατολική Ευρώπη αντιμετώπισε ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενέργειας, με σημαντική «ψαλίδα» σε σχέση με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Αντίθετα, το καλοκαίρι του 2025 καταγράφηκαν χαμηλότερες τιμές και μικρότερες αποκλίσεις. Ο κ. Τσάφος τόνισε ότι αυτή η βελτίωση οφείλεται κυρίως στην καλύτερη προετοιμασία και συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών, ιδιαίτερα στον τομέα των συντηρήσεων μονάδων και διασυνδέσεων, ώστε να μην αφαιρείται από την αγορά υπερβολική παραγωγική δυναμικότητα. Η προσπάθεια αυτή οδήγησε σε μείωση της χονδρικής τιμής κατά 29% για τους μήνες Ιούνιο-Αύγουστο 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των τιμολογίων τον Σεπτέμβριο.

Ο κ. Τσάφος επισήμανε την ανάγκη θεσμοθέτησης των καλών πρακτικών που εφαρμόστηκαν φέτος. Αναφέρθηκε επίσης στις συστάσεις που παρουσίασε ο ευρωπαϊκός ρυθμιστής ACER στην Task Force του Ιουλίου, τις οποίες η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως, επισημαίνοντας ότι αποτέλεσαν αποτέλεσμα συνεχούς πίεσης και ανάλυσης από την ελληνική πλευρά προς την Κομισιόν και τον ACER.

Η Task Force για την Ενεργειακή Ένωση δημιουργήθηκε μετά από πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρόεδρο της Επιτροπής τον Ιανουάριο. Η πρώτη συνεδρίαση για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, μετά από αίτημα του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου, με θετικά αποτελέσματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Τσάφος στις διασυνδέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η Ε.Ε. αναγνωρίζει τη σημασία τους και αυξάνει τους πόρους για επενδύσεις στα δίκτυα. Η Ελλάδα προτείνει δύο βασικές θέσεις για την αξιοποίηση αυτών των πόρων:

Έμφαση σε περιοχές με συστηματικά μεγάλες αποκλίσεις τιμών μεταξύ γειτονικών αγορών, όπως η Ιβηρική, η Ιρλανδία, η Βαλτική, η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Κύπρος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο έργο Great Sea Interconnector που υλοποιείται από τον ΑΔΜΗΕ με χρηματοδότηση από την Ε.Ε., και προβλέπεται συνάντηση με την κυπριακή πλευρά για ξεκαθάρισμα της θέσης της χώρας μετά από αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού.

Ο σχεδιασμός να είναι πανευρωπαϊκός και όχι μόνο εθνικός, ώστε να αξιοποιούνται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε κράτους-μέλους και να επιτυγχάνονται οι ευρωπαϊκοί στόχοι με χαμηλότερο κόστος.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται μακροχρόνιο σχεδιασμό για όλες τις μορφές ενέργειας, ώστε οι επενδύσεις να συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο και οικονομικό ενεργειακό σύστημα. Παράλληλα, σημείωσε τις προκλήσεις από την αυξανόμενη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως μηδενικές ή αρνητικές τιμές, περικοπές παραγωγής, αυξημένο κόστος εξισορρόπησης και ανάγκες ασφάλειας εφοδιασμού. Τόνισε την ανάγκη ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και καθοδήγησης σε επίπεδο Ε.Ε. για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.

Καταλήγοντας, ο κ. Τσάφος δήλωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις και να πρωτοστατεί στην ευρωπαϊκή συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση, ώστε να μετατρέψει την ενεργειακή πολιτική σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να διασφαλίσει προσιτή ενέργεια για όλους.

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