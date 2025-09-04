Τραμπ προς Ευρωπαίους: Σταματήστε να αγοράζετε ρωσικό πετρέλαιο – Ασκήστε πίεση και στην Κίνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε την Πέμπτη (4/9) από τους Ευρωπαίους ηγέτες να σταματήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, υπογραμμίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η χρηματοδότηση του πολέμου της Μόσχας κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ συμμετείχε μέσω βιντεοκλήσης στη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», με οικοδεσπότη τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, όπου συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της άμυνας της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου αποφέρουν στη Ρωσία τεράστια έσοδα, τα οποία αξιοποιούνται για την ενίσχυση των στρατιωτικών της επιχειρήσεων. Παράλληλα, προέτρεψε τους Ευρωπαίους να εντείνουν την οικονομική πίεση και προς την Κίνα που, όπως υποστήριξε, συμβάλλει επίσης στη στήριξη της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

«Ο Πρόεδρος Μακρόν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τον Πρόεδρο Τραμπ στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων. Ο Πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που χρηματοδοτεί τον πόλεμο, καθώς η Ρωσία έλαβε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις καυσίμων στην ΕΕ μέσα σε έναν χρόνο. Ο πρόεδρος τόνισε, επίσης, ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ασκήσουν οικονομική πίεση και στην Κίνα για τη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας», δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συμμετείχαν στην σύνοδο επιβεβαίωσαν την κοινή τους πρόθεση να ενισχύσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, ιδιαίτερα ενόψει του ενδεχομένου να προκύψει μια εκεχειρία ή ακόμη και ειρηνευτική συμφωνία.