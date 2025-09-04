ΗΠΑ: Άλμα 32,5% στο εμπορικό έλλειμμα τον Ιούλιο - Στα $78,3 δισ.

Το εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών εκτινάχθηκε τον Ιούλιο, καθώς οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών και βιομηχανικών προμηθειών ξεπέρασαν τις εξαγωγές, εξέλιξη που ενδέχεται να επιβαρύνει την οικονομική ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο.

Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 32,5% σε 78,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης του Υπουργείου Εμπορίου την Πέμπτη (4/9). Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι το έλλειμμα θα ανέλθει σε 75,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι επιθετικές δασμολογικές πολιτικές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στις εισαγωγές και, τελικά, στο εμπορικό έλλειμμα, στρεβλώνοντας τη συνολική οικονομική εικόνα. Υπενθυμίζεται ότι ένα εφετείο των ΗΠΑ αποφάνθηκε την περασμένη Παρασκευή (29/8) ότι οι περισσότεροι δασμοί του Τραμπ είναι παράνομοι, δημιουργώντας μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,9% σε 358,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 6,9% σε 283,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυξήθηκαν λόγω της αύξησης κατά 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια στις εισαγωγές βιομηχανικών προμηθειών και υλικών, η οποία αντανακλούσε την αύξηση κατά 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια στο μη νομισματικό χρυσό. Ωστόσο, οι εισαγωγές πετρελαίου ήταν οι χαμηλότερες από τον Απρίλιο του 2021.

Οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας το ρεκόρ των 96,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χάρη στους υπολογιστές, τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και άλλα βιομηχανικά μηχανήματα. Ωστόσο, οι εισαγωγές ημιαγωγών μειώθηκαν κατά 0,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά οι εισαγωγές φαρμακευτικών σκευασμάτων μειώθηκαν κατά 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εισαγωγές μηχανοκίνητων οχημάτων, ανταλλακτικών και κινητήρων μειώθηκαν κατά 1,4 δισεκατομμύρια.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,3% στα 280,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,1% στα 179,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εξαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,6 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας το ρεκόρ των 59,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χάρη στις αποστολές εξαρτημάτων υπολογιστών και πολιτικών αεροσκαφών. Οι εξαγωγές εκσκαφικών μηχανημάτων μειώθηκαν κατά 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι εξαγωγές αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και κινητήρων αυξήθηκαν κατά 0,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εξαγωγές βιομηχανικών προμηθειών και υλικών μειώθηκαν κατά 0,2 δισεκατομμύρια δολάρια, επηρεασμένες από τη μείωση κατά 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια στις αποστολές τελικών μεταλλικών προϊόντων. Οι εξαγωγές μη νομισματικού χρυσού αυξήθηκαν κατά 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια.