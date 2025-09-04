ΧΑ: Έμεινε κάτω από το μηνιαίο σημείο καμπής με εναλλαγές προσήμων - Η εικόνα στο ταμπλό

Με εναλλαγές προσήμου η συνεδρίαση της Πέμπτης (4/9) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον ΓΔ σε διακύμανση 18 μονάδων (2021-2039) και τελικό κλείσιμο στις 2032 +0,02%, χαμηλότερα δηλαδή από το μηνιαίο σημείο καμπής των 2135 μονάδων.

Απορροφήθηκε μέρος των πωλήσεων στον τραπεζικό κλάδο (χαμηλό ΔΤΡ -1,17%, κλείσιμο στο -0,11%) με βοήθειες από ΠΕΙΡ +1,2%, ΑΛΦΑ +0,35% , ενώ το placement της EBRD για το 5% που κατείχε στην BOCHGR στην τιμή των 7,20 (συναλλαγή 160 εκ.) έπαιξε τον ρόλο του στην πίεση στην μετοχή (κλείσιμο στο 7,52 -0,76%).

Με ανάμικτες τάσεις η υποδοχή των θετικών αποτελεσμάτων εξαμήνου σε ΟΠΑΠ +0,1% όπου η διοίκηση στο cc επιβεβαίωσε το ελάχιστο μέρισμα χρήσης στο 1 ευρώ/μετοχή, ΚΟΥΕΣ -0,4% και ΙΝΤΕΚ -1%, θετικό κλείσιμο στην ΕΕΕ +0,8% μετά από καιρό (2 ανοδικές στις τελευταίες 10 συνεδριάσεις), ξανά πάνω από τα 30 ευρώ η ΜΠΕΛΑ +1,67% με την ανακοίνωση πωλήσεων εξαμήνου (+8%) να παίζει καθοριστικό ρόλο.

ΔΕΗ -1,34%, CENER -1,5% , ΑΡΑΙΓ -1,3% και ΕΤΕ -1,3% με τις μεγαλύτερες απώλειες στον FTSE με τον καθαρό τζίρο στα επίπεδα των 180 εκ. (αφαιρουμένων των πακέτων στην Τράπεζα Κύπρου).

Βίοι αντίθετοι για τα διυλιστήρια με ΕΛΠΕ -1% και ΜΟΗ -1,8% παρά την διαφορετική εκτίμηση της Wood & Co που δίνει σύσταση αγοράς για την ΜΟΗ με τιμή στόχο στα 31,5 και σύσταση διακράτησης για τα ΕΛΠΕ με τιμή στόχο στα 8,8 ευρώ.

Συσσώρευση για τον ΑΔΜΗΕ +0,46% μετά την πολιτική/διπλωματική κόντρα που έχει ανοίξει μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου γύρω από την βιωσιμότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης , πιέσεις σε ΙΝΤΚΑ -1,7% και ΠΡΟΦ -1% με τους πωλητές να επιμένουν στην εταιρία πληροφορικής. Σε θετικό έδαφος τα κλεισίματα σε ΚΟΥΑΛ & ΑΕΜ.

Ανοδικά τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια (Stoxx 600 +0.4%) , οριακά θετικά και τα futures στις ΗΠΑ στο άνοιγμα των συνεδριάσεων με τις αναταράξεις στα μακρινά Ομόλογα (10 & 30 έτη) να επιμένουν σχεδόν σε όλες τις ομολογιακές αγορές με την χώρα μας να έχει την τύχη (?) η συγκεκριμένη κρίση να την βρίσκει με ταμειακά διαθέσιμα (σύμφωνα με το ΓΛΚ) άνω των 42 δις ευρώ!

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης