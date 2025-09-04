ΟΝΥΞ: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στη Θεσσαλονίκη, οδός Αχελώου αριθμός 9, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ..

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, οδός Αχελώου αριθμός 9.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 25 Σεπτεμβρίου 2025, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, ήτοι στην έδρα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, οδός Αχελώου αριθμός 9, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11.00 π.μ.. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα κατωτέρω. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιευτούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (https://onyx-ventures.org/el/) εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4548/2018.

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