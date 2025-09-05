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Κικίλιας: Άμεση συνάντηση με τους ψαράδες για τα προβλήματα του κλάδου
Πολιτική
22:27 - 05 Σεπ 2025

Κικίλιας: Άμεση συνάντηση με τους ψαράδες για τα προβλήματα του κλάδου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δεσμεύτηκε για άμεση συνάντηση με εκπροσώπους των αλιέων στο υπουργείο, έπειτα από συνομιλίες που είχε με αντιπροσωπεία ενώσεων του κλάδου στο περιθώριο της ημερίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα τα «Θαλάσσια Πάρκα Ιονίου και Νοτίου Αιγαίου», στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Η συνάντηση, όπως τόνισε, θα πραγματοποιηθεί παρουσία της ηγεσίας του Λιμενικού Σώματος, με στόχο να τεθούν στο τραπέζι τα προβλήματα του επαγγέλματος. Ο κ. Κικίλιας εξήρε τη συμβολή των ψαράδων, δηλώνοντας ότι η Πολιτεία τους σέβεται και στέκεται δίπλα τους:
«Θέλω να συζητήσω προσωπικά με τους ανθρώπους που εργάζονται σκληρά στη θάλασσα, για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους και τις συνθήκες εργασίας τους. Τους εκτιμούμε απεριόριστα και αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα αυτά που βιώνουν».

Σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τόνισε ότι δεν πρόκειται για πολιτικό προνόμιο, αλλά για καθήκον όλων:
«Η οικολογική ευαισθησία δεν ανήκει ούτε στη Δεξιά ούτε στην Αριστερά. Έχουμε χρέος να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές καθαρές θάλασσες, νησιά και περιβάλλον. Θέλω να συγχαρώ τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρου, για τις αποφάσεις προστασίας που προωθεί – χωρίς εξαιρέσεις και παραθυράκια, χωρίς ξενοδοχεία και κατοικίες στις προστατευόμενες ζώνες».

Ολοκληρώνοντας, ο Βασίλης Κικίλιας δήλωσε ότι στηρίζει την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας μέσω του ΥΠΕΝ, επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσει να είναι αρωγός στην προσπάθεια αυτή.

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