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Επικοινωνία Μητσοτάκη - Εμίρη Κατάρ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
Πολιτική
20:57 - 11 Σεπ 2025

Επικοινωνία Μητσοτάκη - Εμίρη Κατάρ για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, είχε την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με φόντο την κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε την αντίθεση της Αθήνας στην ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ, υπογραμμίζοντας πως ο διάλογος αποτελεί το μοναδικό μέσο για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη μιας βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή.

Η επικοινωνία αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η Ντόχα βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, έπειτα από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στην πρωτεύουσα του Κατάρ, με στόχο μέλη παλαιστινιακής αντιπροσωπείας της Χαμάς που συμμετείχαν σε διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θανί, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας πως είναι εκείνος που «θα έπρεπε να λογοδοτήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης». Μιλώντας στο CNN, σημείωσε ότι με την απόφαση του Ισραήλ να βομβαρδίσει κτίριο στη Ντόχα όπου συνεδρίαζαν στελέχη της Χαμάς, «σκοτώθηκε κάθε ελπίδα για τους ομήρους» που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Καταρινός πρωθυπουργός αποκάλυψε επίσης ότι το ίδιο πρωί είχε συναντηθεί με μέλη οικογένειας ομήρου, λίγες ώρες πριν από την ισραηλινή επιχείρηση.

Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, όπως αποτυπώθηκε στην παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, εστιάζει στην ανάγκη σεβασμού της διεθνούς νομιμότητας και της κυριαρχίας των κρατών, αλλά και στην αναζήτηση διπλωματικών λύσεων για τον τερματισμό της αιματοχυσίας.

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