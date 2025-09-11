State Department σε ξένους που υμνούν τη δολοφονία Κερκ: Απέλαση ή απαγόρευση εισόδου

Το State Department προειδοποιεί αλλοδαπούς αιτούντες και κατόχους βίζας ότι ενδέχεται να τους αρνηθεί τη χορήγηση βίζας ή να τους απελάσει εάν εξυμνούν ή χλευάζουν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου.

Σε ανάρτηση του στο Χ, ο Λαντάου δήλωσε ότι προσωπικά αισθάνεται αηδιασμένος από ορισμένες αναρτήσεις που είδε, ενώ υπογράμμισε ότι έχει δώσει εντολή στους προξενικούς αξιωματούχους «να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες».

«Με αφορμή τη χθεσινή φρικτή δολοφονία ενός κορυφαίου πολιτικού προσώπου, θέλω να τονίσω ότι οι ξένοι που υμνούν τη βία και το μίσος δεν είναι καλοδεχούμενοι επισκέπτες στη χώρα μας. Με έχει εξοργίσει να βλέπω ορισμένους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επαινούν, να δικαιολογούν ή να υποτιμούν το γεγονός, και έχω δώσει οδηγίες στους διπλωματικούς μας υπαλλήλους να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες. Παρακαλώ, μη διστάσετε να φέρετε τέτοια σχόλια από ξένους εις γνώση μου, ώστε το @StateDept να μπορεί να προστατεύει τον αμερικανικό λαό», ανέφερε ο Λαντάου, παροτρύνοντας τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να του κοινοποιούν σχετικές αναρτήσεις.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής και πολιτικής πόλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το State Department να στέλνει σαφές μήνυμα ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί δημόσιες εκφράσεις εγκωμιασμού ή χλεύης για τη δολοφονία του Κερκ από ξένους πολίτες ή επισκέπτες.

Η παρέμβαση αυτή δημιουργεί ένα νέο επίπεδο προειδοποίησης προς τους κατόχους βίζας, επισημαίνοντας ότι οι διαδικτυακές αναρτήσεις και οι δημόσιες δηλώσεις μπορεί να έχουν άμεσες συνέπειες στη δυνατότητά τους να εισέλθουν ή να παραμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.