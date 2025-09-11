ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο και ενισχυμένο ευρώ μετά την απόφαση της ΕΚΤ και πληθωρισμό ΗΠΑ
Χρηματιστήρια
20:04 - 11 Σεπ 2025

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο και ενισχυμένο ευρώ μετά την απόφαση της ΕΚΤ και πληθωρισμό ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές έκλεισαν υψηλότερα την Πέμπτη 11/9, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την τελευταία απόφαση για τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μια βασική ένδειξη πληθωρισμού των ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,60% στις 555,34 μονάδες , παραμένοντας σε τροχιά για εβδομαδιαία κέρδη.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο κατά 0,26% στις 23.693,33 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,78% και έκλεισε στις 9.297,58 μονάδες, ενώ και ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε κατά 0,80% και διαμορφώθηκε στις 7.823,52 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB κατέγραψε κέρδη 0,89% στις 42.432,42 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινήθηκε ανοδικά κατά 0,59% στις 15.308,00 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI αυξήθηκε κατά 0,33% και έκλεισε στις 7.754,89 μονάδες.

Οι μετοχές του κλάδου αυτοκινήτων ανέκτησαν προηγούμενες απώλειες και έκλεισαν με άνοδο 1,27%, με επικεφαλής τη Stellantis, η οποία ενισχύθηκε κατά 9,18% μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Ο CEO, Antonio Filosa, δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία θα επαναφέρει μοντέλα όπως το Jeep Cherokee και τα 8-κύλινδρα RAM trucks για να αναζωογονήσει τη ρευστότητα μετά τις πρόσφατες πωλήσεις που δεν πήγαν καλά.

Το ευρώ ενισχύθηκε κατά 0,3% έναντι του δολαρίου μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, μια απόφαση που αναμενόταν ευρέως από τους επενδυτές.

Οι επενδυτές επίσης αξιολόγησαν τα στοιχεία πληθωρισμού των ΗΠΑ, που έδειξαν ότι οι καταναλωτικές τιμές αυξήθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις κατά 2,9% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο. Η μηνιαία αύξηση ήταν 0,4%, ελαφρώς πάνω από την πρόβλεψη του 0,3% σε έρευνα της Dow Jones, ενώ τα στοιχεία για την απασχόληση έδειξαν μια αναπάντεχη αύξηση στις αιτήσεις για εβδομαδιαία αποζημίωση ανεργίας.

Τα στοιχήματα της αγοράς για μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Σεπτέμβριο παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα μετά την ανακοίνωση, με το εργαλείο FedWatch της CME να δείχνει περίπου 90% πιθανότητα για μείωση κατά ένα τέταρτο ποσοστιαίας μονάδας και 10% για μεγαλύτερη μείωση κατά μισή μονάδα. Οι αμερικανικές αγορές άνοιξαν επίσης υψηλότερα την Πέμπτη.

Οι αναλυτές παραμένουν διχασμένοι σχετικά με το αν η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων φέτος, μετά τη μείωση του βασικού επιτοκίου από 3% σε 2% το 2025.

Στις νέες μακροοικονομικές προβλέψεις της, η ΕΚΤ ανέφερε ότι οι προοπτικές της παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες, με τον πληθωρισμό να προβλέπεται στο 2,1% το 2025 και 1,7% το 2026.

Η Yael Selfin, επικεφαλής οικονομολόγος της KPMG, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα κρατά “ανοιχτή την πόρτα για νέα μείωση φέτος” λόγω των κινδύνων στην ανάπτυξη. Ωστόσο, ο Sylvain Broyer, επικεφαλής οικονομολόγος EMEA της S&P Global Ratings, υποστήριξε ότι η ΕΚΤ έχει “τελειώσει” με τις μειώσεις λόγω επίμονης αύξησης στις τιμές υπηρεσιών και τροφίμων.

Αναφορικά με μεμονωμένες μετοχές, η εταιρεία Kering, ιδιοκτήτρια της Gucci, ενισχύθηκε 2,85% αφού ανακοίνωσε ότι θα καθυστερήσει την εξαγορά της Valentino τουλάχιστον έως το 2028.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

State Department σε ξένους που υμνούν τη δολοφονία Κερκ: Απέλαση ή απαγόρευση εισόδου
Ειδήσεις

State Department σε ξένους που υμνούν τη δολοφονία Κερκ: Απέλαση ή απαγόρευση εισόδου

Kumho Tire: Βραβεύτηκε με το iF Design Award 2025 για δύο καινοτόμα προϊόντα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Kumho Tire: Βραβεύτηκε με το iF Design Award 2025 για δύο καινοτόμα προϊόντα

FBI: Έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου για τη δολοφονία Κερκ - Τον επικήρυξε με $100.000
Ειδήσεις

FBI: Έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου για τη δολοφονία Κερκ - Τον επικήρυξε με $100.000

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη για τον Stoxx 600, χωρίς κοινή κατεύθυνση οι μεγάλες αγορές
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη για τον Stoxx 600, χωρίς κοινή κατεύθυνση οι μεγάλες αγορές

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν
Χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»
Οικονομία

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»

Καμπανάκι από BofA: Πτώση έως 12% στις ευρωπαϊκές αγορές – Ποιους κλάδους να αποφύγουν οι επενδυτές
Χρηματιστήρια

Καμπανάκι από BofA: Πτώση έως 12% στις ευρωπαϊκές αγορές – Ποιους κλάδους να αποφύγουν οι επενδυτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
29/06/2026 - 21:45

e-ΕΦΚΑ: Πώς παίρνουν πίσω χρήματα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι για το 2025

Ειδήσεις
29/06/2026 - 21:30

Γερμανία: Έξι νεκροί σε επίθεση με πυροβολισμούς – Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης

Πολιτική
29/06/2026 - 22:00

Δεύτερη αποχώρηση σε 48 ώρες: Ο Χουρδάκης εγκαταλείπει τους Δημοκράτες

Οικονομία
29/06/2026 - 21:00

Τέλος στο πλαφόν, στοίχημα η «συμφωνία κυρίων»: Το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για την ακρίβεια

Ειδήσεις
29/06/2026 - 20:30

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανοίγει νέο κεφάλαιο στην προεδρική ισχύ στις ΗΠΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 20:10

Υπ. Τουρισμού: 10 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΤ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 20:00

Tο νέο VisitGreece.gr – Νέα εποχή για την ψηφιακή προβολή του ελληνικού τουρισμού

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 19:53

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη για τον Stoxx 600, χωρίς κοινή κατεύθυνση οι μεγάλες αγορές

Ειδήσεις
29/06/2026 - 19:33

ΕΕ–Κίνα: Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες με φόντο το εμπορικό έλλειμμα των 360 δισ. ευρώ

Ειδήσεις
29/06/2026 - 19:12

Τσίπρας προς Γκιλφόιλ: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις να βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος – «Όχι» σε λευκές επιταγές

Αναλύσεις
29/06/2026 - 18:55

Real Consulting: Μέρισμα €0,10 και νέο 9μελές ΔΣ

Πολιτική
29/06/2026 - 18:48

«Επίθεση αγάπης» Κυρανάκη σε Σαμαρά με το βλέμμα στις εκλογές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/06/2026 - 18:33

Καταβολή ενίσχυσης de minimis σε 26.218 παραγωγούς μηδικής

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:30

Motor Oil: Απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για συζητήσεις με Aktor

Πολιτική
29/06/2026 - 18:29

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας, «κλειδί» ο IMEC

Πολιτική
29/06/2026 - 18:22

Σαμαράς: Καλεί το Ισραήλ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:17

Aktor: Διεκδικεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ από τη Motor Oil - Διάψευση για συμφωνία στο FSRU

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:10

Eurobank: Ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου – Τα ονόματα

Οικονομία
29/06/2026 - 18:07

Χατζηθεοδοσίου: Γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:01

Alpha Bank: Ξεπέρασε το 90% στην Alpha Trust – Προχωρά σε squeeze out

Πολιτική
29/06/2026 - 17:58

Ανδρουλάκης από Κάσο εναντίον κυβέρνησης: Τα εθνικά συμφέροντα πάνω από την επικοινωνία

Πολιτική
29/06/2026 - 17:54

Βενιζέλος: Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζει τις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας με «στρατηγική ψυχραιμία»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 17:50

ΕΤΕπ: Τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις έρχονται και στην Ελλάδα

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:49

Το Ανώτατο Δικαστήριο «φρενάρει» τον Τραμπ – Παραμένει στη Fed η Λίζα Κουκ

Οικονομία
29/06/2026 - 17:45

ΥΠΕΘΟ: Οι 20 «μύθοι» της ΕΛ.Α.Σ. και οι 20 αλήθειες για την ελληνική οικονομία

Σχόλια Αγοράς
29/06/2026 - 17:40

ΧΑ: Κέρδη με οδηγό τις τράπεζες και το νέο ρεκόρ της Coca-Cola HBC

Οικονομία
29/06/2026 - 17:30

ΣΕΕΠΕ: Μειωμένη αλλά σταθερά υψηλή η παραβατικότητα στα καύσιμα στην Αττική και το 2026

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:28

Απέρριψε την έφεση του Τραμπ το Ανώτατο Δικαστήριο – Παραμένει η αποζημίωση των $5 εκατ. στην Ε. Τζιν Κάρολ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 17:22

Eurobank: Επενδύσεις €1 δισ. και νέο οικοσύστημα digital banking

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:14

ΠΟΥ: Τουλάχιστον 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι στην Ευρώπη συνδέονται με τον πρόσφατο καύσωνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ