Δημοσκόπηση Opinion Poll: «Χλιαρή» υποδοχή των μέτρων της ΔΕΘ - Οι γνώμες για ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα

Οι Έλληνες πολίτες θεωρούν στην πλειοψηφία τους θετικές (λίγο έως πολύ) τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ωστόσο, το 64% δεν περιμένει απολύτως καμία βελτίωση στα οικονομικά του από αυτές. Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (11/9) στο Action 24. Παρόλα, αυτά τα κόμματα της αντιπολίτευσης (και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ) δεν το εκμεταλλεύονται, με τη ΝΔ να παραμένει άνετα πρώτη στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου. Από τη δημοσκόπηση δεν φαίνεται να υπάρχει και κάποιο... ρεύμα για ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα.

Με την ακρίβεια να παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη χώρα, σε ποσοστό 56,6%, η νέα έρευνα της Opinion Poll για το Action24 καταγράφει ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την αποδοχή των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και την πολιτική σκηνή της χώρας.

Εξαγγελίες ΔΕΘ

Σύμφωνα με τη μέτρηση, το 53% των πολιτών δηλώνει από λίγο έως πολύ ικανοποιημένο από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Ωστόσο, το 63,8% δεν περιμένει βελτίωση στην καθημερινότητά του. Να σημειωθεί πως ανάλογη εικόνα για την υποδοχή των μέτρων υπήρξε σε δύο ακόμα δημοσκοπήσεις που δόθηκαν την Πέμπτη (11/9) στη δημοσιότητα, με ένα ποσοστό άνω του 60% να μην "πείθεται" από τα μέτρα. Της Interview εδώ και της MRB εδώ.

Στην συνέχεια αναφέρονται ξεχωριστά τα μέτρα και η αποδοχή τους όπου η μείωση ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ καθώς και οι φορολογικοί συντελεστές για τα παιδιά συγκεντρώνουν τα εύσημα των πολιτών. Πιο αναλυτικά:

Μείωση ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά: 69,6% το θεωρεί από λίγο έως πολύ σημαντικό.

Μηδενικός φόρος για νέους έως 25 ετών: 65,1% το θεωρεί σημαντικό.

Μείωση ΕΝΦΙΑ σε μικρά χωριά: 66,4% θεωρούν από λίγο έως πολύ σημαντικό το μέτρο για το 2026 και μηδενισμό το 2027.

Μείωση φορολογικών συντελεστών κατά 2% και περαιτέρω μείωση ανά παιδί: 69,5% θεωρούν από λίγο έως πολύ σημαντικό το μέτρο.

Μείωση προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων: 64,7% θεωρούν από λίγο έως πολύ σημαντικό το μέτρο.

Οι πολίτες θεωρούν όμως, στην πλειοψηφία τους πως η κυβέρνηση δεν προσπαθεί αρκετά για να κάνει καλύτερη τη ζωή τους.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ καταγράφεται στο 30,5% επιστρέφοντας στα επίπεδα του Μαΐου και του Ιανουαρίου του 2025, δηλαδή 2,5 μονάδες πάνω από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα:

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής: 14% (+0,1 μονάδα)

Πλεύση Ελευθερίας: 11,7% (-2 μονάδες)

Ελληνική Λύση: 11,5% (+1 μονάδα)

ΚΚΕ: 7,4% (-0,6 μονάδες)

Φωνή Λογικής: 4,3% (+ 1,7 μονάδες)

ΣΥΡΙΖΑ: 4,2% (-1,3 μονάδες)

ΜΕΡΑ25: 3,4% (+1,7 μονάδες)

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,7% (-0,4 μονάδες)

Νίκη: 2,4% (-0,7 μονάδες)

Νέα Αριστερά: 1,6% (- 0,1 μονάδα)

Καταλληλότητα για Πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται από τους πολίτες ως ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, σε ποσοστό 27,9%, ενώ ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,2%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,1% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,9%. Κανέναν, απαντά το 31,8%.

Κυριότερα προβλήματα της χώρας

Για ακόμα μία φορά, το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών παραμένει η ακρίβεια με ποσοστό 56,6% και ακολουθούν:

Οικονομία/Ανάπτυξη: 30%

ΕΣΥ: 14,1%

Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου: 12,8%

Τιμές και κόστος ενέργειας: 11,6%

Διαφθορά: 11,2%

Ύψος εισοδημάτων: 9,5%

Εθνικά/Ελληνοτουρκικά: 9,3%

Δημογραφικό: 8,8%

Παιδεία: 8,3%

Στεγαστική κρίση: 7,5%

Μεταναστευτικό: 7,3%

Εγκληματικότητα/Βία: 6,9%

Ανεργία: 6,6%

Αποτίμηση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Το 52,3% του δείγματος δηλώνει ικανοποιημένο από λίγο ως πολύ από τη συνολική επίδοση της κυβέρνησης σε όλη τη θητεία της μέχρι σήμερα και το 47% καθόλου. Για την αντιπολιτευτική πολιτική του ΠΑΣΟΚ δηλώνει ικανοποιημένο το 36% και το 61,6% καθόλου.

Νέο κόμμα Αλέξη Τσίπρα

Στην ίδια μέτρηση, το 63,5% των πολιτών βλέπουν αρνητικά ή μάλλον αρνητικά την ανάληψη πρωτοβουλίας για ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα την ίδια άποψη έχει το 44,3% των αριστερών ψηφοφόρων και το 41,3% των κεντροαριστερών. Το ίδιο ποσοστό δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε ποτέ, με μόλις το 6,5% να απαντά ότι θα το ψήφιζε σίγουρα.

Επιπλέον, σχεδόν 7 στους 10 πιστεύουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει νικηφόρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές.