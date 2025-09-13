«Συμμαχία» Πολιτισμού Ελλάδας-Περού: Διμερείς συμφωνίες και κοινές εκθέσεις στα σκαριά

Σε θετικό και παραγωγικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, με τον Πρέσβη του Περού στην Ελλάδα, Arturo Javier Arciniega Calderon, με επίκεντρο την ενίσχυση της διμερούς πολιτιστικής συνεργασίας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η κοινή βούληση για προώθηση δράσεων στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς, της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων και των πολιτιστικών ανταλλαγών, επιβεβαιώθηκε, ενόψει και της ελληνικής Προεδρίας στο Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών, που θα συγκληθεί στην Αθήνα τον Δεκέμβριο.

Πιο αναλυτικά, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Πολιτισμού, η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, είχε πρόσφατα συνάντηση εργασίας με τον Πρέσβη του Περού στην Ελλάδα, Arturo Javier Arciniega Calderon. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές διεύρυνσης της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, βασισμένης στα κοινά χαρακτηριστικά τους, όπως η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουν στην πολιτιστική τους κληρονομιά και ο ρόλος του πολιτιστικού τουρισμού στις οικονομίες τους. Ωστόσο, κοινές είναι και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, όπως η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία των τοπικών κοινωνιών, η θωράκιση των πολιτιστικών μνημείων από την κλιματική αλλαγή, αλλά και η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων.

Αυτές οι προκλήσεις βρίσκονται στον πυρήνα των προτεραιοτήτων της Ελλάδας στο πλαίσιο της Προεδρίας της στο Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών για το 2025, στο οποίο συμμετέχει και το Περού. Το Φόρουμ πρόκειται να συγκληθεί στην Αθήνα τον Δεκέμβριο.

Ο Πρέσβης Arciniega εξέφρασε την ξεκάθαρη στήριξη του Περού στο αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και την επανένωσή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Στο ίδιο πνεύμα, διαβεβαίωσε την Υπουργό ότι το Περού αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών και ότι θα υπάρξει υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης τόσο στη Σύνοδο των Υπουργών τον Δεκέμβριο όσο και στη συνάντηση Εμπειρογνωμόνων που θα προηγηθεί τον Οκτώβριο. Πρότεινε, μάλιστα, να επικαιροποιηθεί η υπάρχουσα Πολιτιστική Συμφωνία Ελλάδας–Περού.

Η Λίνα Μενδώνη, από την πλευρά της, υποστήριξε την ιδέα υπογραφής νέων διμερών συμφωνιών: μία για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων και μία δεύτερη για την ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών. Υπενθύμισε, επίσης, ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ήδη διεξαχθεί δύο τηλεδιασκέψεις μεταξύ εκπροσώπων των Υπουργείων Πολιτισμού Ελλάδας και Περού, με θέμα τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τη συνεργασία τους εντός διεθνών οργανισμών.

Ο Πρέσβης ευχαρίστησε την Υπουργό για την υποστήριξη που προσφέρει η Ελλάδα μέσω της συνεργασίας ελληνικών μουσείων με την Πρεσβεία του Περού. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν το Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, και το Νομισματικό Μουσείο, το οποίο προγραμματίζει να φιλοξενήσει έκθεση περουβιανών νομισμάτων τον Δεκέμβριο. Επιπλέον, διατυπώθηκε η κοινή πρόθεση για μελλοντική διοργάνωση έκθεσης με αντικείμενα πολιτιστικής αξίας από τις δύο χώρες.