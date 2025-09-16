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Τσουκαλάς: Δεν πήγαμε στη ΔΕΘ να μοιράσουμε το πλεόνασμα του εξαμήνου – Καταθέσαμε αναλυτικό πρόγραμμα
Πολιτική
13:51 - 16 Σεπ 2025

Τσουκαλάς: Δεν πήγαμε στη ΔΕΘ να μοιράσουμε το πλεόνασμα του εξαμήνου – Καταθέσαμε αναλυτικό πρόγραμμα

Reporter.gr Newsroom
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Στην τηλεόραση του ΟΡΕΝ βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Τρίτης (16/9) ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος στον απόηχο των εξαγγλιών του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ σχολίασε: «Δεν πήγαμε στη ΔΕΘ να μοιράσουμε το πλεόνασμα του εξαμήνου. Εμείς καταθέσαμε ένα αναλυτικό πρόγραμμα και είπαμε αυτά για τα οποία δεσμευόμαστε να γίνουν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για το ελάχιστο, είπε πολύ λίγα».

Στο ίδιο ύφος, εξ αφορμής της ατζέντας που έβαλε το ΠΑΣΟΚ στο τραπέζι, ο κ. Τσουκαλάς κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει:

«θέλει ΑΣΕΠ για όλους ή θέλει πάρτι μετακλητών; Θέλει 120 δόσεις στα ταμεία που θα φέρουν έσοδα; Αν ναι, γιατί δεν το κάνει και οδηγεί τη μεσαία τάξη και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες στον αφανισμό; Εκτελεί το σχέδιο Πισσαρίδη; Θέλει να κλείσει τις επιχειρήσεις αυτών των ανθρώπων; Θέλει προστασία της πρώτης κατοικίας ή πλειστηριασμούς που έχουν φτάσει να γίνονται εξήντα χιλιάδες το χρόνο; Γιατί δεν κάνει υποχρεωτικό τα funds να απαντούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ; Θέλει η κυβέρνηση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή προτιμά να είμαστε ουραγοί με το νόμο 4635/2019 που έχει απενεργοποιήσει τα δικαιώματα της διαιτησίας και έχουμε φτάσει στο μηδέν;».

«Έψαξα την κοστολόγηση του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ του 2018 και δεν τη βρήκα πουθενά» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς και ερχόμενος στο σήμερα πρόσθεσε ότι «ο κ. Πιερρακάκης μας είπε ότι από τη φοροδιαφυγή των ετών 2024-2025 υπάρχουν πλέον στα ταμεία 3,4 δισ. Για το 2025 η κυβέρνηση δίνει το Πάσχα 1,5 δισ. ευρώ και με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Έκθεση 1,7 δισ. άρα αθροιστικά η κυβέρνηση δίνει 3,2 δισ. ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ κοστολόγησε μόνο τη φορολογική παρέμβαση στην ομιλία του. Για την προσωπική διαφορά, για παράδειγμα, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα αν οι άνθρωποι θα δουν λεφτά ή όχι. Δεν έχουμε καταλάβει αν εννοούσε μείωση της προσωπικής διαφοράς που σημαίνει μηδέν ευρώ στην τσέπη ή αν εννοούσε αύξηση 50% ή δεν ήξερε τι έλεγε. Διότι άλλα λέει εκείνος και άλλα το επιτελείο του. Αυτά όσον αφορά στην κοστολόγηση».

Ενώ αναφερόμενος στην κριτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς έθεσε ως πρωτεύον χαρακτηριστικό κάποιου που θέλει να ασκήσει κριτική την αξιοπιστία και υπενθύμισε πως «παίζει μεγάλο ρόλο, έχει σημασία ποιος σου ασκεί κριτική ειδικά όταν μιλάμε για μία κυβέρνηση που το 2008 Υπουργός της έγραφε τα μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος σε χαρτοπετσέτα στους εταίρους.
Τι έλεγε αυτή η κυβέρνηση; Ότι θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου και εφτά χρόνια τώρα το μόνο που έχει αλλάξει είναι το κομμάτι των εισφορών των επαγγελματιών και αυτές οι εισφορές αυξάνονται κάθε χρόνο, από 185 ευρώ έφτασαν στα 250. Έφτασαν να είναι πολύ μεγαλύτερες του αρχικού νόμου το 2020. Επίσης, τι ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου; Περικοπή στην εθνική σύνταξη χηρείας και μείωση στη σύνταξη αναπηρίας και όλα αυτά εμείς λέμε να αρθούν με την πρότασή μας.
Θυμάμαι επίσης, το 2023 νομίζω, τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για ΦΠΑ στο 22% και 11% και τώρα να μας λέει η κυβέρνηση πόσο κοστοβόρα για τα δημόσια ταμεία είναι κάθε μονάδα μείωσης ΦΠΑ. Τώρα το έμαθαν; Τότε δεν το ήξεραν; Μήπως έλεγε συνειδητά ψέματα ο Πρωθυπουργός όταν έλεγε ότι θα μειώσει τον ΦΠΑ ;».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ζήτησε να ενημερωθεί για το εάν η κα. Σεμερτζίδου έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία από προχθές που ελέγχεται από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και επισήμανε ότι «δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις».

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