Σαμαράς για Τέμπη: Χωρίς ηθικό έρεισμα η απόρριψη του αιτήματος για εκταφή των σορών

Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους. Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους».

«Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα», τόνισε.

Θυμίζουμε πως με εξώδικη καταγγελία οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, ζητούν να δοθεί άδεια εκταφής.

«Μου έδωσαν μια σακούλα κλειστή, μετά ένα φέρετρο κλειστό και δεν μου επέτρεψαν να το ανοίξω», καταγγέλλει ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος κάνει απεργία πείνας. Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών είναι ένας από τους τέσσερις γονείς που έχουν ζητήσει άδεια εκταφής των παιδιών τους αλλά την έχει αρνηθεί ο εισαγγελέας.