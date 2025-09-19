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Σαμαράς για Τέμπη: Χωρίς ηθικό έρεισμα η απόρριψη του αιτήματος για εκταφή των σορών
Πολιτική
09:33 - 19 Σεπ 2025

Σαμαράς για Τέμπη: Χωρίς ηθικό έρεισμα η απόρριψη του αιτήματος για εκταφή των σορών

Reporter.gr Newsroom
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Θέση για το ζήτημα των Τεμπών και το αίτημα οικογενειών για εκταφή των σορών των θυμάτων πήρε με ανάρτησή του ο Αντώνης Σαμαράς.  

O πρώην πρωθυπουργός έγραψε:

«Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών:

Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους. Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους».

«Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα», τόνισε.

Θυμίζουμε πως με εξώδικη καταγγελία οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, ζητούν να δοθεί άδεια εκταφής.

«Μου έδωσαν μια σακούλα κλειστή, μετά ένα φέρετρο κλειστό και δεν μου επέτρεψαν να το ανοίξω», καταγγέλλει ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος κάνει απεργία πείνας. Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών είναι ένας από τους τέσσερις γονείς που έχουν ζητήσει άδεια εκταφής των παιδιών τους αλλά την έχει αρνηθεί ο εισαγγελέας.

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