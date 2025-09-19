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Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κυβερνητική ευθύνη «βλέπουν» τρεις στους πέντε πολίτες – Το 77% πιστεύει πως δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη
Πολιτική
07:55 - 19 Σεπ 2025

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κυβερνητική ευθύνη «βλέπουν» τρεις στους πέντε πολίτες – Το 77% πιστεύει πως δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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Σε μείζον πολιτικό πρόβλημα και μόνιμο «πονοκέφαλο» για το Μαξίμου έχει εξελιχθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αποδεικνύεται και από την χθεσινή (18/9) δημοσκόπηση της MRB, σύμφωνα με την οποία πάνω από τους μισούς πολίτες «βλέπουν» κυβερνητικές ευθύνες στο ζήτημα διαφθοράς του Οργανισμού.  

Πιο αναλυτικά, στη δημοσκόπηση το 58,7% απάντησε πως τα προβλήματα που προέκυψαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλονται κατά βάση στην κυβέρνηση και στην εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών. Αντιθέτως, το 30,5%, ποσοστό κατά πολύ μικρότερο, δεν επιρρίπτει ευθύνες στην παρούσα κυβέρνηση, αλλά βλέπει ως υπεύθυνες παθογένειες της δημόσιας διοίκησης και εμπλοκή υπηρεσιακών παραγόντων.

Στην πραγματικότητα, βέβαια, ακόμη κι αυτό δεν απαλλάσσει πλήρως την κυβέρνηση, καθώς το αρμόδιο υπουργείο είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνο για τον αποτελεσματικό και επαρκή έλεγχο των διαδικασιών και την αποπομπή των υπηρεσιακών παραγόντων που «παρεκκλίνουν».

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα της ίδιας δημοσκόπησης, ωστόσο, είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών (77,2%) πιστεύει ότι δεν πρόκειται να αποδοθεί δικαιοσύνη, με την τιμωρία όσων έχουν λάβει παράνομα επιδοτήσεις και την επιστροφή των χρημάτων, ενώ μόλις το 19,7% πιστεύει το αντίθετο.

Εν τω μεταξύ, από όταν διενεργήθηκε η δημοσκόπηση της MRB μέχρι την παρουσίασή της, οι πολιτικές εξελίξεις σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν «τρέξει» και το κλίμα είναι ακόμη πιο «βαρύ», γεγονός που ίσως επιδεινώσει και τη στάση των πολιτών στην επόμενη μέτρηση.

Εχθές, Πέμπτη (18/9), έκανε «πρεμιέρα» στη Βουλή η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, αφού η λίστα μαρτύρων που πρότεινε η πλειοψηφία προκάλεσε σφοδρή αντιπαράθεση.

Αντικείμενο της διαμαρτυρίας εκ μέρους της αντιπολίτευσης ήταν, αφενός, το γεγονός πως στη λίστα συμπεριλαμβάνονταν πολιτικά πρόσωπα της δεκαετίας του ’90 (αφού η εξέταση θα φτάσει μέχρι τη σύσταση του Οργανισμού), τα οποία, όμως, ουδεμία σχέση έχουν με το παρόν σκάνδαλο. Κάποιοι εξ αυτών, μάλιστα, όπως κατήγγειλε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, δεν είναι καν εν ζωή.

Αφετέρου, κοινό αίτημα ήταν να συμπεριληφθούν στη λίστα των μαρτύρων ο πρωθυπουργός, ο κ. Μυλωνάκης, αλλά και κομβικά για την υπόθεση πρόσωπα, όπως οι επονομαζόμενοι ως «Φραπές» και «Χασάπης» και η Πόπη Σεμερτζίδου – πρόσωπα τα οποία η λίστα που παραδόθηκε από την πλειοψηφία δεν συμπεριελάμβανε. Η ένταση δεν άργησε να μεταφερθεί και στην Ολομέλεια, με τον κ. Φάμελλο να χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό ως «επικίνδυνο για τη δημοκρατία και τη χώρα», καταλογίζοντάς του απόπειρα φίμωσης και συγκάλυψης.

Μάλιστα, την… ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα σχολίασε και ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, λέγοντας ότι διακρίνει «έναν μεγάλο εκνευρισμό στα κόμματα της αντιπολίτευσης» και φέρνοντας ως παράδειγμα το σχόλιο της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, πως εκφυλίζεται η διαδικασία και κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνει ψηφοφορία.

Κυβερνητικοί κύκλοι, από την άλλη, επιμένουν ότι η πλειοψηφία είναι προσηλωμένη στην αποκάλυψη της αλήθειας, διαδικασία στην οποία δεν χωρούν μικροκομματικά παιχνίδια και επικοινωνιακά σόου εντυπωσιασμού, όπως λένε, ενώ υποστηρίζουν ότι στη δεύτερη «φουρνιά» των μαρτύρων θα συμπεριληφθούν και πρόσωπα-κλειδιά, όπως ο «Φραπές» και ο «Χασάπης».

Ο εισηγητής της ΝΔ, κ. Λαζαρίδης, από τη μεριά του, χαρακτήρισε τον κατάλογο των μαρτύρων που πρότεινε το κόμμα του ως «δυναμικό» και σημείωσε ότι «θα διευρύνεται ανάλογα με τις εξελίξεις». Ωστόσο, αυτό δεν έκαμψε την αντίδραση της αντιπολίτευσης, που συνέχισε να κάνει λόγο για μεθοδευμένη απόπειρα συγκάλυψης.

Σημειώνεται πως αυτό δεν ήταν το πρώτο «τζαρτζάρισμα» στην Επιτροπή, αφού οι αντιδράσεις είχαν αρχίσει από τη Δευτέρα (15/9) και την εκλογή του προεδρείου, οπότε και η πλειοψηφία είχε απορρίψει το αίτημα της αντιπολίτευσης να είναι διακομματικό. Έτσι, στο προεδρείο εξελέγησαν τρεις βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος (ο κ. Νικολακόπουλο, η κα Συρεγγέλα και η κα Λυτρίβη), με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για σκόπιμη απόφαση, προκειμένου να ελέγχονται τα έγγραφα και οι μάρτυρες.

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