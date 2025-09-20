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Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναταχθεί δημοσκοπικά – Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλειοψηφικό
Πολιτική
16:59 - 20 Σεπ 2025

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναταχθεί δημοσκοπικά – Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλειοψηφικό

Reporter.gr Newsroom
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Στη διάρκεια της συνέντευξης του στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στις κοινωνικές ανισότητες που διευρύνθηκαν επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.

«Ο Πρωθυπουργός πρώτη φορά μετά από εξίμισι χρόνια αποδέχτηκε στη συνέντευξη του ότι ενώ έχουν αυξηθεί οι ονομαστικοί μισθοί ,το πραγματικό εισόδημα είναι καθηλωμένο. Άραγε πως θα πετύχει κάτι στο οποίο απέτυχε επί τόσα χρόνια;»

«Είστε περήφανοι που το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης είναι στα επίπεδα του 2015; Είστε μια κυβέρνηση που επαίρεστε ότι μειώνει φόρους και δίνει αναπτυξιακή ώθηση» αναρωτήθηκε απευθυνόμενος στον παριστάμενο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

« Είστε μια κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και αντί να πάνε σε μεταρρυθμίσεις και στην παραγωγική ανασυγκρότηση, πήγαν σε λίγες τσέπες. Αντί η κυβέρνηση να τονώσει τις εξαγωγές, στραγγαλίζει την κατανάλωση για να μη χρειαστεί να χρηματοδοτήσει το μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών . Έχετε ομολογήσει εμμέσως την οικονομική αποτυχία σας», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, ο Κ. Τσουκαλάς επισήμανε: « η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι έχει ένα ταβάνι και προσπάθησε ανεπιτυχώς να ανασχέσει την καθοδική πορεία με τα μέτρα που ανακοίνωσε. Δεν τα υποτιμώ. Δεν υποτιμώ τη φορολογική παρέμβαση. Αλλά ξέχασαν εντελώς τα χαμηλά εισοδήματα, που δεν παίρνουν τίποτα. Παρόλα αυτά στο απόγειο της ανακοίνωσης των κυβερνητικών μέτρων και της επικοινωνιακής καταιγίδας που τα συνόδευσε, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναταχθεί δημοσκοπικά. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πια πλειοψηφικό».

Και τόνισε:

«Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στη ΔΕΘ να μοιράσει ένα πλεόνασμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε να παρουσιάσει ένα πολιτικό σχέδιο για τη χώρα. Μάλιστα υπογραμμίζω ότι στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος δείχνει μεγαλύτερη θετική ανταπόκριση στο σχέδιο αυτό σε σχέση με το κομματικό μας ποσοστό».

«Το πρόγραμμα μας μπορεί να συσπειρώσει ευρύτερες δυνάμεις, από το κέντρο ως την κεντροαριστερά, μικρομεσαίους, αγρότες, τον κόσμο της εργασίας» συμπλήρωσε.

Σχετικά με το αίτημα του κ. Ρούτσι να επιτραπεί η εκταφή της σορού του παιδιού του που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ο Εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι «το αίτημα του πατέρα πρέπει να γίνει δεκτό. Είναι δικαίωμα του. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση η απόρριψη της Εισαγγελίας».

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