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Παπαστεργίου: Ηλεκτρονικός φάκελος δικογραφίας - Ψηφιακή τομή στη Δικαιοσύνη
Πολιτική
18:34 - 20 Σεπ 2025

Παπαστεργίου: Ηλεκτρονικός φάκελος δικογραφίας - Ψηφιακή τομή στη Δικαιοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής Δικαιοσύνης προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς. Περίπου πέντε μήνες μετά την ανακοίνωση του έργου «Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης και Ηλεκτρονικό Πινάκιο» από τους αρμόδιους υπουργούς, η ψηφιακή μεταμόρφωση του δικαστικού τομέα μπαίνει σε νέο στάδιο με την εφαρμογή ηλεκτρονικών συστημάτων για τη διαχείριση των δικαστικών φακέλων – πιο συγκεκριμένα, με την εισαγωγή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Δικογραφίας.

Το εν λόγω έργο αποτελεί τμήμα της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του τομέα Δικαιοσύνης» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, με στόχο την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, την ενίσχυση της αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση πόρων. Η πλήρης ψηφιοποίηση των δικαστικών διαδικασιών και των αρχείων έρχεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο στον χώρο της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης ψηφιακή διαχείριση και λειτουργία όλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, καθώς και των Εισαγγελιών, σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό θα επιτρέπει στους δικηγόρους να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τις υποθέσεις τους, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία.

Παράλληλα, προχωρά η ψηφιοποίηση περίπου 300 εκατομμυρίων σελίδων δικαστικών εγγράφων, τα οποία θα είναι πλέον διαθέσιμα ψηφιακά, διευκολύνοντας σημαντικά την πρόσβαση και τη διαχείριση των αρχείων. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης, αξιοποιούνται διαλειτουργικότητες μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ), ώστε να είναι εφικτή η αυτόματη άντληση πληροφοριών από κρατικά μητρώα όπως η ΑΑΔΕ, το Μητρώο Πολιτών και το ΓΕΜΗ.

Η σταδιακή εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής κατάθεσης όλων των απαραίτητων δικαστικών εγγράφων ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2026, διαμορφώνοντας έτσι έναν πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο που θα είναι προσβάσιμος τόσο στους δικαστές όσο και στους δικηγόρους.

Το νέο σύστημα δεν περιορίζεται μόνο στα πρωτοβάθμια δικαστήρια: θα επεκταθεί και σε ανώτερα επίπεδα, όπως τα Εφετεία και ο Άρειος Πάγος, εξαλείφοντας την ανάγκη φυσικής μεταφοράς φακέλων και περιορίζοντας την αναπαραγωγή εγγράφων και τη γραφειοκρατία.

Επιπρόσθετα, οι δικαστές και οι εισαγγελείς θα αποκτούν άμεση πρόσβαση και στα δεδομένα του Κτηματολογίου μέσω ειδικής πλατφόρμας, γεγονός που θα ενισχύσει την αποδοτικότητα και θα επιταχύνει την εκδίκαση των υποθέσεων.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου: «Με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου δικογραφίας υλοποιούμε μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση που αναβαθμίζει τη Δικαιοσύνη και κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητα πολιτών και λειτουργών. Το έργο αυτό, αποτέλεσμα της συνεργασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα δικαστικό περιβάλλον που είναι πιο γρήγορο, διαφανές και προσβάσιμο. Με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και ισχυρές δικλείδες ασφαλείας, επιταχύνουμε την απονομή δικαιοσύνης, μειώνουμε τη γραφειοκρατία και ενισχύουμε την ασφάλεια δικαίου. Είναι μια αλλαγή που ενσωματώνει το όραμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα κράτος αποτελεσματικό, που βρίσκεται δίπλα στον πολίτη και κερδίζει καθημερινά την εμπιστοσύνη του».

Τα οφέλη της ψηφιακής αυτής μεταρρύθμισης είναι πολλαπλά. Για τους δικηγόρους, η ηλεκτρονική διαχείριση των φακέλων μεταφράζεται σε ταχύτερη και ευκολότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Για τους δικαστές και τους εισαγγελείς, παρέχεται άμεση πρόσβαση σε πλήρως οργανωμένες και ψηφιοποιημένες πληροφορίες, με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου εντοπισμού και χειρισμού των εγγράφων.

Το νέο σύστημα αναμένεται να ενισχύσει συνολικά την αποδοτικότητα και τη διαφάνεια της Δικαιοσύνης, συμβάλλοντας στην εξάλειψη των καθυστερήσεων και στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο θεσμικό πλαίσιο.

Καθώς πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του έργου το 2026, το ελληνικό δικαστικό σύστημα μεταβαίνει δυναμικά σε μια νέα εποχή: πιο σύγχρονη, πιο συνδεδεμένη, πιο αποτελεσματική. Μια εποχή που στηρίζεται στην τεχνολογία, στη διαφάνεια και στην ασφάλεια, εξυπηρετώντας ουσιαστικά τις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων.

Μέσα από αυτή τη μετάβαση, η Πολιτεία επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός δικαστικού πλαισίου που είναι πιο λειτουργικό, πιο διαφανές και πιο προσβάσιμο, με μειωμένα κόστη και μικρότερους χρόνους αναμονής. Η πλήρης ψηφιοποίηση και η διαλειτουργικότητα, καρπός της συνεργασίας των συναρμόδιων υπουργείων, θα επιτρέψουν την άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αρχεία, διευκολύνοντας το έργο όλων των λειτουργών της Δικαιοσύνης.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, με απώτερο σκοπό την αναμόρφωση του δημόσιου τομέα σε έναν σύγχρονο, καινοτόμο και αποδοτικό μηχανισμό εξυπηρέτησης του πολίτη, με επίκεντρο την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης.

Επιπλέον, με τη θωράκιση της ασφάλειας και τη διαφάνεια ως προτεραιότητα, διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα. Το έργο αυτό συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς μια Δικαιοσύνη σύγχρονη, τεχνολογικά προηγμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής.

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