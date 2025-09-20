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Στη Βουλή τον Οκτώβριο το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Στόχος η άμεση ψήφιση
Πολιτική
22:02 - 20 Σεπ 2025

Στη Βουλή τον Οκτώβριο το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Στόχος η άμεση ψήφιση

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση προχωρά στη σύνταξη νομοσχεδίου που θα περιλαμβάνει όλα τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, με βασικό στόχο την εφαρμογή τους από τον Ιανουάριο του 2026. Στο πλαίσιο αυτό, εντός Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό κείμενο, με την επιδίωξη να ψηφιστεί ακόμα και μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα.

Με το νομοσχέδιο θα τεθούν σε ισχύ:

  • Οι νέες φορολογικές κλίμακες για μισθωτούς και συνταξιούχους
  • Οι αλλαγές στη φορολόγηση των ενοικίων
  • Η πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους
  • Η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε 20 ακριτικά νησιά στο 17% και 9%

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν προτίθεται να παρεκκλίνει από τη θετική αναπτυξιακή της πορεία, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, δήλωσε ότι τα μέτρα θα έχουν θετική επίδραση στο σύνολο της οικονομίας.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο τα μέτρα για τη μείωση της «προσωπικής διαφοράς» των συνταξιούχων – κατά 50% το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027 – να ενταχθούν σε ξεχωριστό νομοσχέδιο που θα προετοιμάσει το Υπουργείο Εργασίας.

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