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Στουρνάρας: Αν αυξήσουμε 30% τους μισθούς αύριο, θα χρεοκοπήσουμε
Οικονομία
11:17 - 22 Σεπ 2025

Στουρνάρας: Αν αυξήσουμε 30% τους μισθούς αύριο, θα χρεοκοπήσουμε

Reporter.gr Newsroom
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«Μέσα σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα για πρώτη φορά ξεχωρίζει θετικά», δήλωσε τη Δευτέρα στον ΣΚΑΪ 100,3 ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, τονίζοντας πως η χώρα καταφέρνει να αναπτύσσεται με ρυθμό διπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρώπης και να μειώνει το δημόσιο χρέος κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ ετησίως.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «πολλοί πίστευαν πως δεν θα τα καταφέρναμε μετά την κρίση. Το επίτευγμά μας είναι τεράστιο και πρέπει να το προστατεύσουμε σαν τα μάτια μας. Το παρελθόν με τα δημοσιονομικά το αφήσαμε πίσω. Τώρα, προτεραιότητα είναι οι μεταρρυθμίσεις».

Ο ίδιος παραδέχθηκε πως, ενώ δεν ζούμε σε έναν τέλειο κόσμο, «το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού», και τόνισε πως η πρόοδος στα φορολογικά έσοδα δημιουργεί πλέον περιθώριο για ενίσχυση των πολιτών – κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη πάρει το «πράσινο φως» από την Κομισιόν.

«Αν συνεχίσουμε έτσι, δεν υπάρχει απολύτως καμία πιθανότητα να ξαναβρεθούμε σε κατάσταση χρεοκοπίας. Αν, όμως, ξαναμοιράσουμε επιταγές στον κόσμο όπως το 2010, τότε θα επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν. Η αναδιανομή μέσω του φόρου εισοδήματος είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τη μείωση του ΦΠΑ», τόνισε με νόημα.

Αναφερόμενος στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, είπε ότι αυτοί έχουν πλέον ευελιξία και θέτουν όριο στις κρατικές δαπάνες. «Η Τράπεζα της Ελλάδος ενδιαφέρεται να ακολουθούνται αυτοί οι κανόνες», είπε απαντώντας σε ερώτηση ακροατή.

Όσον αφορά το ζήτημα της παραγωγικότητας, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε τη σημασία των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. «Όταν δεν έχεις επενδύσεις, δεν έχεις παραγωγικότητα, άρα δεν αυξάνονται και τα πραγματικά εισοδήματα. Αν αύριο το πρωί ανεβάσουμε 30% τους μισθούς, χωρίς αύξηση της παραγωγικότητας, θα χρεοκοπήσουμε. Η αύξηση των μισθών πρέπει να έχει αντίκρισμα. Και η Ελλάδα, από το 2019 μέχρι σήμερα, έχει σημειώσει αύξηση 60% στις επενδύσεις, με το 80% αυτών να είναι παραγωγικές», σημείωσε.

Μιλώντας για τον κατώτατο μισθό, διευκρίνισε ότι σε όλα τα κράτη η κρατική παρέμβαση παίζει ρόλο στη διαμόρφωσή του. «Δεν σημαίνει όμως ότι το κράτος καθορίζει όλους τους μισθούς. Είναι άλλο πράγμα ο κατώτατος και άλλο ο μέσος μισθός», είπε.

Επισήμανε, πάντως, ότι δεν υπάρχουν «λεφτόδεντρα» και πως για να δοθούν πραγματικές αυξήσεις, πρέπει να προηγείται αύξηση της παραγωγικότητας.

Ο διοικητής της ΤτΕ αναγνώρισε επίσης πως υπάρχουν ακόμη συμπολίτες που δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες, λέγοντας πως η πολιτεία πρέπει να στρέψει την προσοχή της στους πιο ευάλωτους. «Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα παραμένει υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης», τόνισε, εκτιμώντας ότι το 2025 θα διαμορφωθεί στο 3,1%, το 2026 στο 2,6% και το 2027 θα υποχωρήσει περαιτέρω στο 2,4%.

Αναλύοντας τις αιτίες της ακρίβειας, παρέπεμψε στις παγκόσμιες ανατιμήσεις μετά την πανδημία και στον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνοντας πως η αποκλιμάκωση είναι σταδιακή και συνδέεται με την αύξηση των μισθών.

Κλείνοντας, απηύθυνε έμμεσο μήνυμα προς τις ελληνικές τράπεζες να αναθεωρήσουν τα επιτόκιά τους, προειδοποιώντας πως «η Revolut καραδοκεί».

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