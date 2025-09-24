Μητσοτάκης σε ομογενείς: Η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά, η Αθήνα ανθίζει

Στην εκδήλωση 28 ομογενειακών οργανώσεων στη Νέα Υόρκη απηύθυνε χαιρετισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης την Τετάρτη (24/9).

Ο πρωθυπουργός μίλησε για μια Αθήνα που «σήμερα ανθίζει» και για μια Ελλάδα που «έχει επιστρέψει δυναμικά». Όπως είπε, «αυτό μας γεμίζει υπερηφάνεια και ταυτόχρονα διευκολύνει το έργο μας, καθώς σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα σε ένα συναρπαστικό ταξίδι, που μετέτρεψε μια χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας σε μια από τις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης».

Αναφερόμενος στο κόστος δανεισμού, τόνισε: «Πριν από δέκα χρόνια η Γαλλία δανειζόταν με 1% ενώ η Ελλάδα με 10%. Σήμερα, το επιτόκιο δανεισμού της Ελλάδας είναι χαμηλότερο από εκείνο της Γαλλίας. Λίγοι θα πίστευαν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Είναι απόδειξη της ανθεκτικότητας του ελληνικού λαού αλλά και του αποτελέσματος που φέρνει η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική».

Παράλληλα, παρουσίασε τα στοιχεία της οικονομικής ανάπτυξης, που κινείται με διπλάσιο ρυθμό από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ η χώρα έχει προσελκύσει πάνω από 30 δισ. ευρώ σε άμεσες ξένες επενδύσεις τα τελευταία πέντε χρόνια. «Ο τουρισμός συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ, με 36 εκατομμύρια επισκέπτες φέτος», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά και στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πλέον πάνω από 100 εβδομαδιαίες πτήσεις προς το αεροδρόμιο της Αθήνας. Όπως είπε, «η ιστορία επιτυχίας της Ελλάδας δεν περιορίζεται στον τουρισμό· αφορά επίσης τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα logistics, τις υπηρεσίες. Η Ελλάδα εξελίσσεται σε περιφερειακό κόμβο».