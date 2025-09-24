Τραμπ: Δεν θα επιτρέψω στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σε Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες, κατά τη διάρκεια συνάντησης την Τρίτη, ότι δεν θα επιτρέψει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με έξι άτομα που είναι ενήμερα για τις συνομιλίες.

Δύο από αυτά τα άτομα ανέφεραν ότι ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός στο ζήτημα και ότι ο πρόεδρος υποσχέθηκε πως δεν θα επιτραπεί στο Ισραήλ να απορροφήσει τη Δυτική Όχθη, η οποία διοικείται από την Παλαιστινιακή Αρχή, όχι από τη Χαμάς.

Ένα ακόμη από τα άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες σημείωσε ότι, παρά τη διαβεβαίωση του Τραμπ, μια εκεχειρία για τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς δεν βρισκόταν πουθενά κοντά στην επίτευξη. Δύο άλλα πρόσωπα, εξοικειωμένα με το θέμα, είπαν ότι ο Τραμπ και η ομάδα του παρουσίασαν ένα έγγραφο με την πρόταση της κυβέρνησης για τον τερματισμό του πολέμου, που περιλάμβανε την υπόσχεση περί μη προσάρτησης και άλλες λεπτομέρειες, όπως η διακυβέρνηση και η ασφάλεια μετά τον πόλεμο.

Ο ειδικός απεσταλμένος για τις ειρηνευτικές αποστολές, Στιβ Γουίτκοφ, έδωσε ορισμένες λεπτομέρειες για την πρόταση την Τετάρτη. «Παρουσιάσαμε αυτό που αποκαλούμε το 21-σημείων σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή στη Γάζα», είπε στο συνέδριο Concordia στη Νέα Υόρκη. «Πιστεύω ότι απαντά στις ανησυχίες του Ισραήλ αλλά και στις ανησυχίες όλων των γειτόνων της περιοχής». Ο Γουίτκοφ δεν ανέφερε σχόλια σχετικά με τη Δυτική Όχθη.

Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους, πριν από τη συνάντησή του με οκτώ αραβικές και μουσουλμανικές χώρες στα κεντρικά γραφεία των Ηνωμένων Εθνών, ότι ήταν η «πιο σημαντική» της ημέρας, αλλά αποχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις, ενώ οι συμμετέχοντες δεν έχουν ακόμη εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το περιεχόμενο της συνομιλίας, όπως μεταδίδει το Politico.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε τη συνάντηση «καρποφόρα» το βράδυ της Τρίτης, σε συνέντευξή του στο κανάλι Fox News, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες. Ο Ερντογάν και ο Τραμπ έχουν προγραμματίσει νέα συνάντηση στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη (25/9).

Οι Άραβες ηγέτες έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για την αντίθεση του Τραμπ στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους και για τη συνεχιζόμενη στήριξή του στην επίθεση του Νετανιάχου εναντίον της Χαμάς, η οποία επεκτάθηκε πέρα από τη Γάζα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν το Ισραήλ επιχείρησε να πλήξει στελέχη της Χαμάς που βρίσκονταν στο Κατάρ για ειρηνευτικές συνομιλίες. Εισερχόμενοι στη συνάντηση της Τρίτης, στόχος τους ήταν να καταστήσουν σαφές στον Αμερικανό πρόεδρο ότι οποιαδήποτε ισραηλινή εισβολή στη Δυτική Όχθη πιθανότατα θα οδηγούσε στην κατάρρευση των Συμφωνιών του Αβραάμ, σύμφωνα με δύο από τα άτομα που γνωρίζουν τη συζήτηση.

Το κορυφαίο επίτευγμα εξωτερικής πολιτικής της πρώτης θητείας του Τραμπ, οι Συμφωνίες, σήμαναν την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και αρκετών αραβικών χωρών.

Η απόφαση αρκετών βασικών συμμάχων των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος έχει προκαλέσει εκκλήσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ ώστε ο Νετανιάχου να προσαρτήσει το σύνολο ή τμήματα της Δυτικής Όχθης. Ορισμένα ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησής του βλέπουν τη σημερινή συγκυρία ως ευκαιρία για να επιτύχουν τον μακροχρόνιο στόχο της ισραηλινής δεξιάς να απορροφήσει την περιοχή. Με τις ισραηλινές εκλογές να πλησιάζουν την επόμενη χρονιά, ο Νετανιάχου ίσως δει σε αυτή την προοπτική μια ευκαιρία να απευθυνθεί στους σκληροπυρηνικούς υποστηρικτές του.

Υπό τον Νετανιάχου, το Ισραήλ έχει ήδη κάνει πολλά για να επεκτείνει και να παγιώσει τον de facto έλεγχο της Δυτικής Όχθης, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης των εβραϊκών εποικισμών στα κατεχόμενα εδάφη και της ενίσχυσης της στρατιωτικής του παρουσίας εκεί.

Άραβες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι μια επίσημη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θα κατέστρεφε κάθε τελευταία ελπίδα για λύση δύο κρατών. Τα αραβικά κράτη έχουν δηλώσει ότι αυτό είναι «κόκκινη γραμμή» που θα σταματούσε κάθε προοπτική περαιτέρω ενσωμάτωσης του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.

Ο Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, με Άραβες αξιωματούχους και άλλους να αναρωτιούνται αν ο Τραμπ θα αποφασίσει τελικά να ασκήσει περισσότερη πίεση στον Ισραηλινό ηγέτη για να τερματίσει τον πόλεμο, στον οποίο έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 64.000 Παλαιστίνιοι.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ του 2020 προέκυψαν αφότου το Ισραήλ είχε απειλήσει να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσφέρθηκαν να εξομαλύνουν σχέσεις σε αντάλλαγμα για μια ισραηλινή υπόσχεση ότι δεν θα το πράξει, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για την αμερικανικής μεσολάβησης προσπάθεια που η ομάδα του Τραμπ ελπίζει να επεκτείνει.