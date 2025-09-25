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Τσίπρας: Άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από την Ελλάδα – Ντροπή η θέση της κυβέρνησης
Πολιτική
13:12 - 25 Σεπ 2025

Τσίπρας: Άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από την Ελλάδα – Ντροπή η θέση της κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απαίτησε την Πέμπτη (25/9) μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από την Ελλάδα, όπως έπραξε το περασμένο διάστημα μία σειρά δυτικών κρατών.

Αποκάλεσε μάλιστα ντροπή τη σημερινή θέση της ελληνικής κυβέρνησης για το παλαιστηνιακό ζήτημα και τη θέση απέναντι στο Ισραήλ, κάνοντας αναφορά στους αγώνες της χώρας μας για ελευθερία και δικαιοσύνη. Επανέλαβε επίσης τη θέση για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών, απελευθέρωση των ομήρων και λύση δύο κρατών.

Υπενθυμίζεται πώς ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να ετοιμάζει την επιστροφή του στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης μέσω ίδρυσης νέου κομματικού φορέα. Το τελευταία διάστημα έχει πυκνώσει τις δημόσιες παρεμβάσεις του.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

«Από την Κυριακή που μας πέρασε μια σειρά ευρωπαϊκών και άλλων δυτικών κρατών έχουν προχωρήσει σε αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης: Το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Γαλλία και η Πορτογαλία. Το ίδιο έχουν ανακοινώσει ότι θα πράξουν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη όπως η Μάλτα και το Λουξεμβούργο. Είχε προηγηθεί το πρώτο κύμα αναγνώρισης πριν από μερικούς μήνες, με την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Νορβηγία και τη Σλοβενία.

Συνολικά πάνω από 140 κράτη μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Η Ελλάδα όμως επιμένει να ανήκει στη μειοψηφία των χωρών. Στη λάθος πλευρά της ιστορίας και του παγκόσμιου χάρτη.

Με ευθύνη της κυβέρνησης, παρότι η χώρα μας είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όχι μόνο αρνείται να συμμετάσχει σε αυτήν την συντονισμένη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, αλλά επιπλέον στέκεται με τις χώρες που μπλοκάρουν την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Κυβέρνηση Νετανιάχου.

Δεν μας αξίζει μια τέτοια ντροπή. Δεν αξίζει στην ιστορία μας και στους αγώνες του λαού μας που έχουν κάνει την Ελλάδα συνώνυμο της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.

Η χώρα μας πρέπει να αναγνωρίσει άμεσα το παλαιστινιακό κράτος και να στηρίξει την επιβολή κυρώσεων στην κυβέρνηση Νετανιάχου.

Πρέπει να σταθεί με τους Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς που αγωνίζονται καθημερινά με κίνδυνο της ζωής τους, για ειρήνη, τερματισμό της ανθρωπιστικής καταστροφής και λιμοκτονίας στη Γάζα, επιστροφή των ομήρων και λύση δύο κρατών στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ».

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