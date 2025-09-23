Ποια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης – Η ελληνική θέση

Σε μια περίοδο όπου η ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση επανέρχεται δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο, το ζήτημα της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκτά εκ νέου βαρύτητα. Παρά τις διακηρύξεις περί κοινής εξωτερικής πολιτικής, η στάση της Ε.Ε. στο παλαιστινιακό παραμένει κατακερματισμένη, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου 140 χώρες παγκοσμίως έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, κυρίως χώρες της Αφρικής, Ασίας, Λατινικής Αμερικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ήδη προχωρήσει σε επίσημη αναγνώριση

Μέχρι σήμερα, δώδεκα κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχουν αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης. Πρωτοπόρος υπήρξε η Σουηδία, η οποία το 2014 έγινε το πρώτο κράτος της Ένωσης που προχώρησε σε επίσημη αναγνώριση ενόσω ήταν ήδη μέλος. Ακολούθησαν πιο πρόσφατα, το 2024, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία, σηματοδοτώντας μια νέα πολιτική δυναμική στον ευρωπαϊκό Νότο.

Στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, προστέθηκαν στον κατάλογο η Πορτογαλία και η Μάλτα, επισημοποιώντας τη στήριξή τους στη λύση των δύο κρατών, έπειτα από σχετικές δηλώσεις στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Επιπλέον σε αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους προχώρησαν το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

Ιδιαίτερη αξία έχει η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλίας που ακολούθησε τη Δευτέρα (22/9), με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να επισημοποιεί τη συγκεκριμένη κίνηση από το βήμα του ΟΗΕ. Η αναγνώριση αποκτά ιδιαίτερο διπλωματικό βάρος καθώς η Γαλλία έχει θέση τόσο στο μόνιμό Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ όσο και στους G7.

Επιπλέον, χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Σλοβακία και η Κύπρος, είχαν ήδη αναγνωρίσει την Παλαιστίνη από το 1988, πολύ πριν την ένταξή τους στην Ε.Ε., όταν ακόμη βρίσκονταν στο σοβιετικό ή μετα-σοβιετικό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Οι χώρες που αντιστέκονται στην αναγνώριση

Ωστόσο, αρκετά κράτη διατηρούν επιφυλακτική στάση. Η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Τσεχία, καθώς και οι βαλτικές χώρες, απορρίπτουν τη μονομερή αναγνώριση, επιμένοντας πως η λύση πρέπει να προέλθει μέσω διαπραγματεύσεων. Η Γερμανία, ειδικότερα, αν και τελευταία έχει σκληρύνει τη θέση της απέναντι στο Ισραήλ δηλώνει ότι δεν είναι έτοιμη να προχωρήσει στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, παραπέμποντας συνήθως στην ιδιαίτερη σχέση της με το Ισραήλ ως συνέπεια των ναζιστικών εγκλημάτων κατά των Εβραίων, του Ολοκαυτώματος. Μάλιστα θεωρείται ως ο κύριος παράγοντας που εμποδίζει ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά του Ισραήλ.

Άλλες χώρες που είναι σκεπτικές στην άμεση αναγνώριση είναι η Ιταλία, η Κροατία και η Φινλανδία, αν και έχει υπάρξει καταδίκη των πολεμικών επιχειρήσεων του Ισραήλ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις επίσημες τοποθετήσεις υπέρ της λύσης των δύο κρατών, εξακολουθεί να πορεύεται χωρίς ενιαία στρατηγική στο παλαιστινιακό ζήτημα.

Η ελληνική θέση

Όσον αφορά την θέση της Αθήνας, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, έκανε ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ελλάδας στη διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή τη Δευτέρα (22/9), την οποία συγκάλεσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία. Υπογράμμισε ότι η χώρα μας έχει «εκπεφρασμένη θέση», καθώς πρωτοστατεί σε ανθρωπιστικά ζητήματα, παρέχοντας βοήθεια και φιλοξενώντας παιδιά από τη Γάζα, ενώ στηρίζει την Παλαιστινιακή Αρχή.

Για το θέμα της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, επισήμανε ότι «αυτή είναι η λύση: η ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους στα όρια προ του 1967». Όπως πρόσθεσε ο κ. Γεραπετρίτης «το ζήτημα είναι ο χρονισμός», με την Ελλάδα να θεωρεί ότι η αναγνώριση πρέπει να έρθει «στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

Σημειώνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση δέχεται πυρά στο εσωτερικό πολιτικό τοπίο για την στάση της, κυρίως από τα κόμματα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, που ζητούν σκληρότερη στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία 15 περίπου χρόνια η χώρα προωθεί στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, η οποία δεν έχει αμφισβητηθεί από καμία κυβέρνηση ανεξαρτήτως κομματικής και ιδεολογικής απόχρωσης.

«Τσουνάμι» αναγνώρισης και αντιδράσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ

Τέλος, αξίζει να αναφθερεί ότι σημαντικοί δρώντες εκτός Ε.Ε. προχώρησαν τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες και σε αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Πρόκειται συγκεκριμένα για το Ηνωμένο Βασίλειο (πρώην μέλος της Ε.Ε.), τον Καναδά και την Αυστραλία.

Φυσικά οι τελευταίες αυτές διπλωματικές κινήσεις είναι αποτέλεσμα της επιμονής της ισραηλινής κυβέρνησης να κλιμακώσει τις επιθέσεις της στη Γάζα, προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση, χιλιάδες νεκρούς και αβεβαιότητα για το μέλλον των ομήρων της Χαμάς.

Ο Νετανιάχου έχει αντιταχθεί στις τελευταίες κινήσεις των Ευρωπαίων υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ουσιαστική στήριξη των τρομοκρατών της Χαμάς και απορρίπτοντας την προοπτική ενός παλαιστινιακού κράτους, ενώ την αντίθεσή του έχει δηλώσει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.