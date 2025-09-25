Στον Ισραηλινό δημοσιογράφο Γκίντεον Λέβι το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών

Στον διακεκριμένο Ισραηλινό δημοσιογράφο και συγγραφέα Γκίντεον Λέβι, απονέμει ο Δήμος Αθηναίων το φετινό Βραβείο Δημοκρατίας 2025, σε αναγνώριση της αδιάλειπτης και θαρραλέας του δέσμευσης στην προώθηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Αθήνα τιμά φέτος με το Βραβείο Δημοκρατίας, τον Γκίντεον Λέβι. Έναν άνθρωπο που με το έργο και το θάρρος του, μας υπενθυμίζει ότι η ελευθερία του Τύπου και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι αφηρημένες έννοιες, αλλά καθημερινός αγώνας απέναντι στην αδικία. Ο Γκίντεον Λέβι δίνει φωνή σε όσους τη στερούνται, αποκαλύπτοντας τα εγκλήματα που συντελούνται στη Γάζα και καταγγέλλοντας τη βία, τον εκτοπισμό και τη γενοκτονία. Αποδεικνύει ότι η αληθινή πατριωτική στάση είναι η κριτική στην αδικία και η αφοσίωση στην αλήθεια. Η βράβευση του Ισραηλινού δημοσιογράφου από τον Δήμο Αθηναίων αποτελεί μια πράξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, στέλνοντας ταυτόχρονα ηχηρό μήνυμα ότι η πόλη μας υπερασπίζεται τις αρχές της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».



Ποιος είναι ο Γκίντεον Λέβι



Γεννημένος στο Τελ Αβίβ το 1953, ο Γκίντεον Λέβι εργάζεται στην εφημερίδα Haaretz από το 1982 και έγινε γνωστός μέσα από τη στήλη «Twilight Zone», όπου καταγράφει την παλαιστινιακή ζωή υπό κατοχή.



Διακρίνεται για την αταλάντευτη υπεράσπιση της ελευθερίας του Τύπου, αποτελώντας μια από τις πλέον θαρραλέες φωνές στο Ισραήλ. Είναι επίσης ένας από τους εντονότερους επικριτές της ισραηλινής κατοχής, αναδεικνύοντας τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Υποστηρίζει την ανάγκη διεθνούς πίεσης και μποϊκοτάζ, όπως έγινε στην περίπτωση του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.



Παράλληλα, είναι σφοδρός επικριτής των πολιτικών του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ έχει καταγγείλει την εσκεμμένη λιμοκτονία και τον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων. Ο ίδιος δηλώνει πατριώτης Ισραηλινός, τονίζοντας ότι η αληθινή πατριωτική στάση είναι η κριτική απέναντι στην αδικία.



Ο Γκίντεον Λέβι έχει τιμηθεί με σημαντικά διεθνή βραβεία, όπως το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Emil Grunzweig (1996), το Βραβείο Δημοσιογραφίας Anna Lindh (2008), το Peace Through Media Award (2012), το Βραβείο Olof Palme (2015) και το κορυφαίο στο Ισραήλ Βραβείο Δημοσιογραφίας Sokolov (2021).

Η τελετή απονομής



Το Βραβείο θα απονείμει ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, στις 18.30, στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Την τελετή μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά στο https://www.facebook.com/ CityofAthensOfficial



Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum, μιας διεθνούς «Αγοράς Ιδεών», που διεξάγεται στην Αθήνα από το Democracy and Culture Foundation, με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και των The New York Times.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum, μιας διεθνούς «Αγοράς Ιδεών», που διεξάγεται στην Αθήνα από το Democracy and Culture Foundation, με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και των The New York Times.

Το Βραβείο Δημοκρατίας



Το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών θεσπίστηκε το 2016 ως μια κορυφαία θεσμική πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Απονέμεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό με διεθνώς αναγνωρισμένο έργο, ηθική ακεραιότητα και πορεία ζωής, που καταδεικνύει διαρκή αφοσίωση στις αξίες της φιλελεύθερης Δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.



Διακεκριμένοι βραβευθέντες με το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών (2016–2024)



Μεταξύ όσων έχουν τιμηθεί έως σήμερα συγκαταλέγονται: