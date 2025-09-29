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Παπασταύρου: Η επένδυση της Chevron θα αλλάξει την ποιότητα ζωής στην Ελλάδα
Πολιτική
08:53 - 29 Σεπ 2025

Παπασταύρου: Η επένδυση της Chevron θα αλλάξει την ποιότητα ζωής στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μίλησε για τη δυναμική θέση της Ελλάδας στο κομμάτι τις ενέργειας, για τις σχέσεις της με ΗΠΑ και Ευρώπη, για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς και για τη Chevron.

"Είναι πολύ σημαντικό ότι η χώρα μας, που έχει μια θέση μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης, έχει οικονομική και πολιτική σταθερότητα και έχει τα δίκτυα και τις υποδομές για να μπορεί η Αμερική να χρησιμοποιήσει και να συνεργαστεί με την Ελλάδα, κάνοντας τη χώρα μας ένα ενεργειακό κόμβο, για την ευρύτερη περιοχή", είπε ο υπουργός και αποκάλυψε πως ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ αναμένεται να επισκεφτεί σύντομα την Ελλάδα:

"Θα έχουμε εδώ 20 Υπουργούς από 20 διαφορετικές χώρες και 400 εκπροσώπους κυβερνήσεων και εταιρειών. Η Ελλάδα γίνεται στην πράξη ένας συνεργειακός κόμβος και για την Ευρώπη και για την Αμερική".

Για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο κ. Σ. Παπασταύρου ανέφερε:

"Μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου θα έχει έρθει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, θα είναι και εκείνη στη συνάντηση με τον Κρις Ράιτ".

Για τη Chevron, o Υπουργός Περιβάλλοντος τόνισε πως θα δώσει στην Ελλάδα ενεργειακή αυτάρκεια:

"Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, θα μας αλλάξει επίπεδο, θα αλλάξει την ποιότητα της ζωής για την Ελληνίδα και τον Έλληνα. Στην περίπτωση που οι έρευνες είναι επιτυχείς και οδηγηθούμε σε παραγωγή υδρογονανθράκων, αυτό σημαίνει πως η χώρα μας δε θα χρειάζεται να εισάγει φυσικό αέριο, θα έχουμε φυσικό αέριο, σε προσιτές τιμές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είναι μια εθνική προσπάθεια, χωρίς κομματικές ταμπέλες. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα δυναμώνει, μεγαλώνει".

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