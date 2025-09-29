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«Παφ και τάλιρο» και άλλες cult διαφημίσεις του &#039;80
Magazino
06:36 - 29 Σεπ 2025

«Παφ και τάλιρο» και άλλες cult διαφημίσεις του '80

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Θυμάστε τότε που η Ελληνίδα νοικοκυρά κεφάτη τραγουδούσε κατά την έξοδό της από το super market; Ήταν η δεκαετία που οι πολίτες έδιναν ψήφο εμπιστοσύνης στα ελληνικά προϊόντα, που το γευστικό ξύδι χόρευε δίπλα στο πιάτο με τη σαλάτα πάντα υπό τη συνοδεία της αντίστοιχης μουσικής υπόκρουσης. Όσοι έζησαν τη δεκαετία του '80 κάνουν λόγο για την περίοδο των μοναδικών σλόγκαν σε διαφημίσεις εποχής, οι οποίες αποτυπώθηκαν στο μυαλό μας, ακόμα κι αν πολλά από τα προϊόντα που διαφήμιζαν δεν υπάρχουν πια.  

Πασίγνωστοι ηθοποιοί, αθλητές και τραγουδιστές έπαιρναν θέση μπροστά στο φακό και μας σύστηναν τα νέα brands πάντα με το αντίστοιχο, αστείο για την σημερινή εποχή, σλόγκαν. Είναι πάντα ευχάριστη μια μικρή αναδρομή στα ρετρό διαφημιστικά μηνύματα των 80’s που σημείωσαν τεράστια επιτυχία και αποτυπώθηκαν στη μνήμη του κοινού.

ΤΑΝΙΚΑ ΑΦΡΙΚΑ 10'

Ήταν στην αρχή της δεκαετίας του ’80 όταν ο γνωστός τότε καφές ΤΑΝΙΚΑ ΑΦΡΙΚΑ με γεύση έκανε την εμφάνισή του. Παραλίες, καλλίγραμμες λουόμενες, παππούδες με κυάλια που ξανάνιωναν στη θέα τους, ήταν μερικές από τις εικόνες που πλαισίωναν το jingle που σιγοτραγουδούσε «Τανίκα Άφρικα καφές με γεύση, Τανίκα Άφρικα αυτός μ’ αρέσει, Τανίκα Άφρικα γουλιά και ξανανιώνω, Τανίκα Άφρικα δέκα με τόνο»…

Πάφ και τάλιρο

Από τη δεκαετία του ‘80, ο Νίκος Παπαναστασίου, σωστό φιγουρίνι, διασχίζοντας τον διάδρομο του ΟΑΕΔ για την είσπραξη του επιδόματος ανεργίας, φλέρταρε με το φακό και μας θύμιζε πως τα εισαγόμενα κοστίζουν ακριβά, «παφ και τάληρο» και μόνο ο «επιμένων ελληνικά» νικά...

Final Countdown με νικητή το γάλα

Όσοι δεν αναγνωρίζουν τη συγκεκριμένη διαφήμιση μάλλον έχουν γεννηθεί μετά το 1990. Τότε ο αθλητής πρότυπο, Νίκος Γκάλης, έτρεχε σε slow motion στη σκιά του Λευκού Πύργου, ανοίγοντας το δρόμο για τη συμμετοχή των Ελλήνων αθλητών σε διαφημιστικά σποτάκια. Η εμφάνισή του συνδυάστηκε με την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ τον ίδιο χρόνο. Ο αθλητής παίζοντας με τα μικρά παιδιά, έμπαινε στο γήπεδο με το κοινό για να ζητωκραυγάσει και να διδάξει τους τηλεθεατές την αξία του καλού γάλακτος ως προϋπόθεση της νίκης.

Πατίστας

Την ίδια στιγμή λίγο πριν την επίσημη έναρξη της δεκαετίας του ’80, στην οθόνη της τηλεόρασης ξεχώριζε μια γυναικεία φιγούρα που πολλαπλασιαζόταν καθώς χόρευε στο ρυθμό των κατασκόπων τη στιγμή που η γυναικεία φωνή επαναλάμβανε το όνομα του γνωστού για την εποχή καταστήματος καλλυντικών ΠΑΤΙΣΤΑΣ…

Πατίστας

Ήταν η δεκαετία που η Serenata συνδυάστηκε με όλες τις φάσεις της ανήλικης και ενήλικης ζωής. Το jingle του συνθέτη Γιάννη Ψιμόπουλου προσπάθησε να προσελκύσει το μέσο τηλεθεατή της κρατικής και ιδιωτικής τηλεόρασης. ....«Σερενάτα του σχολείου και του πανεπιστημίου, των επιστημών και των τεχνών, της τάξης και της πράξης, της πίστας και της νύστας, της παρέας, της ομάδας.... Σερενάτα και πάσης Ελλάδος… αμά λάχει να 'ούμε…» Αυτό είναι το σλόγκαν που ηχεί στ’ αφτιά μας μέχρι και σήμερα.

Είναι κεφάτη γυρίζει από του Βερόπουλου

Σε αντίθεση με τη σημερινή αβεβαιότητα όπου μια βόλτα στο super market προκαλεί άγχος, κατά τη διάρκεια των 80’s τα ψώνια ήταν κέφι. Η μοντέρνα νοικοκυρά καβαλούσε το δίκυκλο, φορούσε το καλύτερο χαμόγελό της και επέστρεφε ευτυχισμένη από το super market στο σπίτι. Κατά τη διαδρομή τραγουδούσε το γνωστό σε όλους μας ακόμα και σήμερα «Είμαι κεφάτη γυρίζω απ’ του Βερόπουλου», διαφημίζοντας τη γνωστή αλυσίδα super market.

Η μικρή Τερέζα

Υπάρχει κάποιος που δεν θυμάται τη διάσημη, μικρή, ελευθέρων ηθών, κατσαριδούλα που άκουγε στο όνομα Τερέζα; Κάποτε βγήκε από το σπίτι της αγνοώντας πως κάποιος είχε ψεκάσει με Teza. Έτσι πάτησε το δηλητηριώδες σπρέι και… τέζα. Την ίδια τύχη είχαν κι οι δικοί της όταν βγήκαν να την πάρουν… Έκτοτε η κατσαρίδα έχει το δικό της παρατσούκλι... Μέχρι και σήμερα οι απανταχού Έλληνες μιλούν για τη μικρή Τερέζα και σιγοτραγουδούν το κομμάτι της διαφήμισης.

«Την αγαπάω, μόνο αυτή ζητάω»

Ενδεικτική της cult αισθητικής της συγκεκριμένης δεκαετίας ήταν και η εμφάνιση της Νατάσας Γερασιμίδου, η οποία ως μικρή παιδούλα με φακίδες και κοτσίδια κι ενώ γιόρταζε με τους μικρούς της φίλους, ανέβηκε άξαφνα στην καρέκλα βγάζοντας λόγο για το αγαπημένο έδεσμα όλων των εποχών και ηλικιών… «Η Μερέντα, η Μερέντα, μεγαλώνει, δυναμώνει... τα παιδιά, είναι κολατσιό σπουδαίο, το παιδί δεν την αλλάζει και η καλή μου η μανούλα σ’ όλα τα γλυκά τη βάζει»... Η ίδια ερωτοτροπεί με τη συσκευασία και ανακοινώνει με έντονο τόνο πως την αγαπά και μόνο αυτή ζητά.

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