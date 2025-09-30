Χαρίτσης για άρση ασυλίας: Τιμή μου να πάω στο δικαστήριο με τους αγρότες που αγωνίζονται

«Ποιο είναι το αδίκημά μου; Η συμμετοχή μου σε μια αγροτική κινητοποίηση στην Καρδίτσα. Στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, η πολιτική και συνδικαλιστική δράση επιχειρείται να κατασταλεί μέσω της ποινικοποίησης», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, αναφερόμενος στην άρση της βουλευτικής του ασυλίας.

Ο κ. Χαρίτσης επισήμανε πως «την ώρα που ο αγροτικός κόσμος απειλείται με εξαφάνιση εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και καθώς η κυβερνητική συγκάλυψη αγγίζει επικίνδυνα τα θεμέλια της ίδιας της Δημοκρατίας, η Δικαιοσύνη στρέφεται όχι κατά των υπευθύνων, αλλά εναντίον όσων αγωνίζονται. Των αγροτών — και μαζί τους, κι εγώ».

Ολοκληρώνοντας, δήλωσε: «Το είχα ξεκαθαρίσει από την αρχή και το επαναλαμβάνω σήμερα: θεωρώ τιμή μου τη δίωξη αυτή. Γι’ αυτό και ζήτησα ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου. Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι».