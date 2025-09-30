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Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο του Μαξίμου
Πολιτική
15:49 - 30 Σεπ 2025

Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο του Μαξίμου

Reporter.gr Newsroom
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«Επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά η εμπλοκή του ίδιου του Μαξίμου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζει η Νέα Αριστερά, μετά την κατάθεση του πρώην προέδρου του Οργανισμού, Δημήτρη Σημανδράκου, στην Εξεταστική Επιτροπή, ο οποίος κατονόμασε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και αποκάλυψε πολιτικές πιέσεις που οδήγησαν στην αποπομπή του.

«Η σημερινή κατάθεση του κ. Σημανδράκου -πρώην προέδρου του Οργανισμού, ότι οδηγήθηκε σε παραίτηση το 2023, αφού πρώτα έπεσε σε "δυσμένεια" από τον Αυγενάκη, επειδή δεν επέτρεψε (ορθώς) να πληρωθούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ (στην συντριπτική πλειονότητα από την Κρήτη), κατόπιν συνάντησης στου Μαξίμου με τους κ.κ. Μπρατάκο, Παπασταύρου και Βορίδη- έρχεται να επιβεβαιώσει ξανά την εμπλοκή του ίδιου του πρωθυπουργικού γραφείου -και άρα και του ίδιου του πρωθυπουργού- στα γεγονότα του σκανδάλου.», αναφέρει αρχικά η Νέα Αριστερά και στη συνέχεια προσθέτει:

«Την ίδια στιγμή η δήλωση του κ. Σημανδράκου σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή, μετά από ερωτήσεις του εισηγητή της Νέας Αριστεράς, Χ. Ζεϊμπέκ, ότι δέχθηκε τηλέφωνα και πιέσεις από τον πρώην γγ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Στρατάκο, για να εξοφληθεί ο "Γιώργος", εννοώντας τον "γαλάζιο" κτηνοτρόφο κ. Ξυλούρη ή αλλιώς "Φραπέ", στην ίδια υπόθεση με τα δεσμευμένα ΑΦΜ, επιβεβαιώνει, για μία ακόμη φορά, ότι το "σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ", είναι στην πραγματικότητα "σκάνδαλο ΝΔ".»

Σε αντίστοιχο τόνο κινήθηκαν και τα όσα καταλόγισαν στην κυβέρνηση πηγές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που κατηγορούν την πλειοψηφία ότι κατέφυγε σε «γελοίες επιθέσεις», αποφεύγοντας να δώσει απαντήσεις και σημειώνουν ότι το «θράσος της ξεπέρασε κάθε όριο».

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