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Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχθεί και να επιταχύνει παραγωγικές επενδύσεις
Πολιτική
11:51 - 01 Οκτ 2025

Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχθεί και να επιταχύνει παραγωγικές επενδύσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Athens Riviera Summit 2025, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να υποδεχθεί παραγωγικές επενδύσεις, να τις διευκολύνει και να επιταχύνει τις διαδικασίες, καταργώντας κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο.

Ο κ. Θεοδωρικάκος παρουσίασε τα θετικά αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής των τελευταίων ετών, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των αγορών, έχει κατακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, μειώνει το χρέος της ταχύτερα από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναπτύσσεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωζώνης». Όπως σημείωσε, «πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ ξένων άμεσων επενδύσεων ήρθαν στη χώρα την τελευταία πενταετία, ενώ δημιουργήθηκαν περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας».

«Για πρώτη φορά μετά από χρόνια παρατηρούμε μια αναστροφή στο λεγόμενο brain drain. Έχουμε περισσότερους Έλληνες που επιστρέφουν στην Ελλάδα από όσους φεύγουν, γιατί πιστεύουν ξανά στην πατρίδα μας και στις δυνατότητές της. Το μυστικό είναι η συνέπειά μας στην εφαρμογή μιας πολιτικής που μειώνει φόρους — από το 2019 έχουμε μειώσει 83 φόρους — και δημιουργεί εμπιστοσύνη», υπογράμμισε.

Παρά τις επιτυχίες αυτές, ο υπουργός προειδοποίησε ότι «τα μεγάλα θέματα και οι μεγάλες προκλήσεις είναι μπροστά μας» και έθεσε ως βασική στρατηγική προτεραιότητα τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας: «Θέλουμε μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή και πιο ανταγωνιστική. Στηρίζουμε ιδιαίτερα την ελληνική μεταποίηση, τη βιομηχανία, την καινοτομία, την εφαρμοσμένη έρευνα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων».

Αναφερόμενος στις στρατηγικές επενδύσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης υποστηρίζει 76 στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις που φέρνουν τεχνογνωσία, εντάσσουν την Ελλάδα σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και δημιουργούν χιλιάδες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. «Μόνο τον τελευταίο χρόνο εγκρίναμε 15 έργα, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας και θωρακίζουν την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία — από την παραγωγή γαλλίου έως την αναγέννηση της αμυντικής και της ναυπηγικής βιομηχανίας και την περαιτέρω ενίσχυση της φαρμακοβιομηχανίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι επίκειται η πλήρης ενοποίηση του κέντρου υποδοχής στρατηγικών επενδύσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

«Η σταθερή μας επιλογή είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Προχωράμε σε 12 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για να μειώσουμε δραστικά τη γραφειοκρατία και να επιταχύνουμε όλες τις διαδικασίες», δήλωσε ο υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στα σημαντικά φορολογικά κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και στις ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα στις start-up επιχειρήσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή σε όσους επιθυμούν να προχωρήσουν σε παραγωγικές επενδύσεις και να στηρίξουν το μέλλον της οικονομίας της χώρας.

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