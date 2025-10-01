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ΕΒΕΘ: Αίτημα σε οικονομικό επιτελείο &amp; τράπεζες για ενιαία προμήθεια 0,5% στην χορήγηση καρτών
Οικονομία
11:46 - 01 Οκτ 2025

ΕΒΕΘ: Αίτημα σε οικονομικό επιτελείο & τράπεζες για ενιαία προμήθεια 0,5% στην χορήγηση καρτών

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη για δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, στις χρεώσεις που επιβάλλουν οι τράπεζες και οι εταιρείες καρτών για συναλλαγές με πλαστικό χρήμα, τονίζει με επιστολή του το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) προς την κυβέρνηση και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

Η επιστολή, που υπογράφεται από τον Α΄ αντιπρόεδρο του ΕΒΕΘ, Κωνσταντίνο Μωραΐτίδη, απεστάλη στους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, Ανάπτυξης Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, στον γενικό γραμματέα Εμπορίου Σωτήριο Αναγνωστόπουλο και στον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γκίκα Χαρδούβελη.

Το Επιμελητήριο ζητά οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες για επαγγελματικούς σκοπούς, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) είτε για νομικά πρόσωπα (εταιρείες), να επιβαρύνονται με ενιαίο ποσοστό προμήθειας 0,5%. Με τον τρόπο αυτό, το ΕΒΕΘ θεωρεί ότι θα υπάρξει «δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση» για όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς να δημιουργούνται στρεβλώσεις και αδικίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Επιμελητήριο: Οι προμήθειες για ατομικές επιχειρήσεις κυμαίνονται γύρω στο 0,7%, ενώ για τις εταιρείες, οι χρεώσεις μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 2%. Το ΕΒΕΘ χαρακτηρίζει το ποσοστό αυτό «υπερβολικό», τονίζοντας πως το μικτό περιθώριο κέρδους σε πολλούς κλάδους δεν ξεπερνά το 12%-18%, γεγονός που σημαίνει ότι οι υψηλές προμήθειες απορροφούν δυσανάλογο μέρος της κερδοφορίας.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή, τα τελευταία χρόνια η χρήση καρτών για πληρωμές, τόσο από καταναλωτές όσο και από επιχειρήσεις, έχει αυξηθεί θεαματικά. Η εξέλιξη αυτή έχει συμβάλει:

  • Στον περιορισμό των μετρητών.
  • Στην ενίσχυση της διαφάνειας.
  • Στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας.

Ωστόσο, η θετική αυτή εξέλιξη για το κράτος και τους πολίτες δεν συνοδεύτηκε από μια αντίστοιχη μείωση στο κόστος που επωμίζονται οι επιχειρήσεις για τη χρήση καρτών.

Με την επιστολή του, το ΕΒΕΘ καλεί την πολιτεία και τον τραπεζικό τομέα να επανεξετάσουν το πλαίσιο χρεώσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η αγορά αντιμετωπίζει υψηλά κόστη σε ενέργεια, πρώτες ύλες και λειτουργικές δαπάνες.

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