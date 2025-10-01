Νιτσιάκος: Επενδύσεις και ρότα καθετοποίησης στη μεταποίηση νωπού κρέατος - Οι προκλήσεις

Με ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 167 εκατ. ευρώ, ο Όμιλος Νιτσιάκος ενισχύει τις υποδομές, βάζοντας πλώρη για μια ολιστική διαδικασία μετασχηματισμού σε καθετοποιημένη μονάδα παραγωγή επεξεργασίας και διακίνησης νωπών κρεάτων.

Κι αυτό πέρα από το κοτόπουλο όπου κάθε χρόνο διακινεί 45 εκατομμύρια τεμάχια αποτελώντας μαζί με το Συνεταιρισμό Πινδος τους ηγέτες της αγοράς, όπου οι ανάγκες καλύπτονται στο 90%. Ετσι με το επενδυτικό πρόγραμμα ενισχύει την παραγωγή στον πτηνοτροφικό τομέα και τις ζωοτροφές, ενώ δίνει και ώθηση στη βοοτροφία και την τυποποίηση.

Ετσι η νέα μονάδα πουλερικών, δυναμικότητας 15.000 κοτόπουλων την ώρα αναμένεται να δώσει νέα δύναμη στην επέκταση της εταιρείας. Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια παρουσίασης της μονάδας συσκευασίας και τυποποίησης βόειου κρέατος στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων ο κ. Κώστας Νιτσιάκος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, το νέο έργο, έκτασης 23.000 τ.μ., χρηματοδοτείται εν μέρει από το Ταμείο Ανάκαμψης και το 2026 που θα ολοκληρωθεί θα διπλασιάσει τις σημερινές δυνατότητες της Νιτσιάκος.

Την ίδια στιγμή η εταιρεία από το 2021 κάνει δυναμική ανάπτυξη και στη βοοτροφία. Στα Δολιανά Ιωαννίνων, σε ιδιόκτητη φάρμα 2.100 στρεμμάτων, εκτρέφονται ήδη 1.000 μοσχάρια φυλών σαρολέ και λιμουζίν με σύγχρονα σταβλικά και ρομποτικά συστήματα ταΐσματος. Η επένδυση των 9,5 εκατ. ευρώ σε τυποποίηση και φάρμες αναβαθμίζει το βόειο κρέας Νιτσιάκος σε στρατηγικό χαρτί για το μέλλον. Συνολικά, η Νιτσιάκος έχει συνεργασία με φάρμες και σε άλλες περιοχές έχοντας το 50% της παραγωγής βόειου κρέατος πεντάμηνης εκτροφής εν Ελλαδι.

Η Μονάδα αποστέωσης και επεξεργασίας βοείου κρέατος περιλαμβάνει:

Υπερσύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό επεξεργασίας και τυποποίησης κρεάτων σε vacuum

Eξοπλισμό παραγωγής σκευασμάτων από κρέας σε map

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας

Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Ψύξης

Τούνελ Ταχείας Κατάψυξης

Πιστοποιήσεις Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος

Όπως ανέφερε ο κ. Νιτσιάκος, η στροφή στο μοσχάρι συνδέεται άμεσα με τη συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος, που από το Μάιο του 2024 είναι αποκλειστική για το βόειο κρέας ελληνικής εκτροφής. Μόνο πέρυσι οι πωλήσεις στην αλυσίδα ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσιες από τα 8 εκατ. της προηγούμενης χρονιάς. Σημαντικό μερίδιο αφορά στον τυποποιημένο κιμά, που καλύπτει ήδη το 70% της αγοράς και κερδίζει συνεχώς έδαφος. Η τάση αυτή δείχνει ότι οι καταναλωτές προτιμούν την ασφάλεια και την ιχνηλασιμότητα που προσφέρει το έτοιμο συσκευασμένο προϊόν.

Παράλληλα ο επικεφαλής της εταιρείας τόνισε ότι η συνεργασία αυτή εξασφαλίζει σταθερά κανάλια διάθεσης σε μια περίοδο που οι τιμές στο μοσχάρι πιέζονται ανοδικά και σύντομα θα αγγίξουν τα 20 ευρώ. Δεν είναι τυχαίο ότι, όπως είπε ο κ. Νιτσιάκος, από τα 3,80 ευρώ/κιλό που αγόραζαν τα ζωντανά μοσχάρια το 2023 έφτασαν στα 6,5 ευρώ/κιλό το 2024.

Παραγωγή, εξαγωγές και οικονομικά στοιχεία

Το 2024 ο κύκλος εργασιών της Νιτσιάκος έφτασε τα 530 εκατ. ευρώ, ενώ φέτος εκτιμάται ότι θα κλείσει στα 570 εκατ. ευρώ (+7,5%). Οι εξαγωγές καλύπτουν περίπου το 10% του τζίρου, με δέκα νταλίκες να φεύγουν κάθε εβδομάδα για τις βασικές αγορές του εξωτερικού.

Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί 27 εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, από πτηνοτροφεία και σφαγεία μέχρι εργοστάσια ζωοτροφών και κέντρα διανομής. Το πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο της επιτρέπει να ελέγχει κάθε κρίκο: παραγωγή ζωοτροφών, εκτροφή, σφαγή, τυποποίηση και διανομή.

Το μέλλον

Η στρατηγική Νιτσιάκος είναι ξεκάθαρη: επενδύσεις σε υποδομές, ενίσχυση συνεργασιών και άνοιγμα σε νέες αγορές. Με το 70%-75% της παραγωγής να βρίσκεται στην Ήπειρο και τις νέες μονάδες σε πλήρη ανάπτυξη, ο όμιλος φιλοδοξεί όχι μόνο να εδραιώσει την κυριαρχία του στην ελληνική αγορά, αλλά και να αποτελέσει εξαγώγιμο πρότυπο για τον κλάδο.

Καμπανάκι τιμών

Πάντως, η αδυναμία της χώρας να αναπτύξει πολιτική βελτίωσης για τις φυλές τόσο των βοοειδών όσο και άλλων ειδών κρέατος αλλά και η διεθνής συγκυρία θέτει προκλήσεις.

Ειδικά στο βόειο κρέας, τα ζητήματα οδηγούν σε εκτίναξη τιμών. Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Νιτσιάκος, «πέρυσι αγοράζαμε 3,80 ευρώ το κιλό το μοσχάρι από τη Γαλλία σε ζωντανό ζώο και φέτος το αγοράζουμε 6,50 ευρώ το κιλό». Και «τα μηνύματα που έχουμε από τους γαλλικούς συνεταιρισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε είναι πως δεν υπάρχει οροφή».

Και κ. Νίκος Λαβίδας, διευθύνων σύμβουλος της ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «σύντομα ο μοσχαρίσιος κιμάς θα πωλείται 20 ευρώ το κιλό». Η Ελλάδα είναι προφανώς ευάλωτη σ΄ αυτή την εξέλιξη, δεδομένου ότι όπως είπε η κυρία Μαριλένα Νιτσιάκου το 90% της κατανάλωσης μοσχαρίσιου κρέατος είναι εισαγόμενο. Η εταιρεία Νιτσιάκος στη διάρκεια των τριών τελευταίων χρόνων – από τα μέσα του 2022 - εισαγει ζωντανά ζώα από τη Γαλλία 11 – 12 μηνών από δύο μεγάλους γαλλικούς συνεταιρισμούς, τα εκτρέφει για 5 έως 6 μήνες και εν συνεχεία τα σφάζει και επεξεργάζεται το κρέας τους σε μονάδα που έχει δημιουργήσει έξω από τα Ιωάννινα.