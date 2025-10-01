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Κατρίνης: Το Μαξίμου γνώριζε και συγκάλυπτε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
12:09 - 01 Οκτ 2025

Κατρίνης: Το Μαξίμου γνώριζε και συγκάλυπτε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, σε συνέντευξή που παραχώρησε στο OPEN, επέρριψε ευθέως στο Μέγαρο Μαξίμου ευθύνες για συγκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι δεν γνώριζε. 

Ο κ. Κατρίνης τόνισε χαρακτηριστικά ότι «όταν ο κ. Σημανδράκος λέει ότι ενημέρωσε τον κ. Παπασταύρου και τον κ. Μπρατάκο, όταν ο κ. Βάρας παραιτήθηκε και αμέσως μετά πήγε στο Μαξίμου, όταν ο κ. Μυλωνάκης ενημέρωνε βουλευτές ότι δεν μπορεί να υπουργοποιηθεί γιατί παρακολουθούνταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πιστεύει κανείς ότι το Μαξίμου δεν γνώριζε; Και όχι μόνο γνώριζε αλλά το συγκάλυπτε».

Ο κ. Κατρίνης υπογράμμισε τη σημασία της κατάθεσης του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σημανδράκου, στην Εξεταστική Επιτροπή. «Όσα είπε ήταν η επιτομή της ωμής και κυνικής παρέμβασης ενός συστήματος εξουσίας πάνω σε μια διοίκηση που μπλόκαρε ΑΦΜ, όπως του «Φραπέ» και άλλων που δεν ήταν νόμιμοι δικαιούχοι», σημείωσε.

Υπενθύμισε ότι ο κ. Σημανδράκος δήλωσε πως είχε ενημερώσει το Μαξίμου και ότι αμέσως μετά την παραίτησή του, υπό τον κ. Μπαμπασίδη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε τις πληρωμές στα αμαρτωλά ΑΦΜ κατόπιν πολιτικής άνωθεν εντολής. «Αυτό δείχνει και αποδεικνύει ότι υπήρχε παρακύκλωμα που λειτουργούσε με άνωθεν πολιτική εντολή», πρόσθεσε, καλώντας όσους εμπλέκονται να λογοδοτήσουν. «Για ποιο λόγο δεν έρχονται ο «Φραπές» και ο «Χασάπης» στη Βουλή να πουν με ποιον τρόπο μπαινόβγαιναν στα υπουργεία και είχαν τέτοια οικειότητα με προέδρους ΟΠΕΚΕΠΕ και πολιτικά πρόσωπα;».

Αναφέρθηκε, επίσης, στον κ. Μυλωνάκη, υποστηρίζοντας ότι γνώριζε τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ενημέρωνε εμπλεκόμενους, καταγγέλλοντας την άρνησή του να παραστεί στην Εξεταστική. «Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει το τι συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι υπάρχει παρακολούθηση να αρνείται πεισματικά να έρθει στην Εξεταστική. Δεν κατανοώ τι φοβάται», τόνισε με έμφαση.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα των σοβαρών συνεπειών για αγρότες και κτηνοτρόφους λόγω των χειρισμών και της συγκάλυψης. «Ήδη 500 εκατομμύρια ενισχύσεις δεν έχουν δοθεί από πέρυσι, ούτε η προκαταβολή ενιαίας ενίσχυσης που πάντα δίνεται τον Οκτώβριο, επίκειται να δοθεί τους επόμενους μήνες», είπε, προσθέτοντας πως «χρήματα κοινοτικά που πάνε στον πρωτογενή τομέα, και περσινά και φετινά, δεν έχουν δοθεί ακόμα και είναι άγνωστο αν και πότε θα δοθούν».

Καταλήγοντας, τόνισε το εξής: «Μετά από 6,5 χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ, όλα αυτά τα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής τα πληρώνουν οι πραγματικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Στην Ηλεία, στην Αχαΐα, σε όλη την επικράτεια. Αυτοί που θα έπρεπε να έχουν πάρει 1 δισ. ευρώ για να στηρίξουν τις καλλιέργειές τους, δεν το παίρνουν. Κι αυτό γίνεται λόγω ευθύνης της Νέας Δημοκρατίας».

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